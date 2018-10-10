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10 Октябрь, 2018


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XI Петербургский международный инновационный форум пройдет в конце ноября

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в: Новости компаний
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28-30 ноября 2018 года в Санкт-Петербурге в конгрессно-выставочном центре «ЭкспоФорум» пройдет XI Петербургский международный инновационный форум (ПМИФ). Традиционно, на одной площадке с инновационным форумом пройдет XXII Международный форум «Российский промышленник».

Петербургский международный инновационный форум
Скриншот: https://spbinno.ru/

За прошедшие годы ПМИФ стал значимым событием в деловой жизни Санкт-Петербурга и зарекомендовал себя как крупнейшая площадка
для продвижения научного и производственного потенциала Северной столицы. Проекты и инициативы, представленные на Форуме, служат укреплению имиджа Санкт-Петербурга как ведущего интеллектуального центра России и Европы.

Учитывая актуальность проблематики перехода предприятий от традиционного уклада к цифровому, основной темой деловой программы ПМИФ 2018 станет «Цифровая трансформация». Данная тема будет раскрыта в четырех тематических треках: «Технологии для новой экономики», «Инновации: конкуренция и вызовы», «Инвестиции в инновации», «Человеческий капитал как фактор трансформации», а также в выставочной экспозиции.

Организатор ПМИФ – Правительство Санкт-Петербурга. Организатор форума «Российский промышленник» – ООО «ЭкспоФорум-Интернэшнл». Партнеры мероприятий – Министерство экономического развития Российской Федерации, Министерство промышленной политики и торговли Российской Федерации, ООО «УК «РОСНАНО», НП «Руссофт», ПАО «Сбербанк России». Традиционно повестка ПМИФ нацелена на обсуждение и демонстрацию практических решений, содействующих устойчивому технологическому развитию производственных предприятий, совершенствованию государственного управления инновационной инфраструктурой, реализации программ модернизации приоритетных отраслей, оптимизации региональной политики в области модернизации и технологического развития экономики, а также поддержке исследований.

Впервые в 2018 году страной-партнером Форума выступает Финляндская Республика, с которой Санкт-Петербург и Россию связывают давние и многосторонние отношения. Уже накоплен значительный совместный опыт в развитии стартап-индустрии, реализации инновационных проектов в фармацевтике, IT, строительстве, пищевой и химической промышленности.

Напомним, в 2017 году ПМИФ и форум «Российский промышленник» посетило свыше 45 000 человек. На мероприятиях были представлены 34 региона России и 22 иностранных государства (что почти вдвое больше показателя 2016 года): Болгария, Великобритания, Германия, Грузия, Израиль, Индонезия, Казахстан, Китай, Литва, Республика Корея, Сингапур, США, Тайвань, Финляндия, Чехия и другие страны.

Партнерство в рамках форума будет способствовать активному обмену идеями, рождению новых проектов, направленных на улучшение качества жизни граждан.

Помимо ПМИФ и форума «Российский промышленник» на площадке «Экспофорума» состоятся еще 4 мероприятия, которые откроют новые возможности всем участникам для эффективного профессионального взаимодействия. Этими мероприятиями станут — открытый региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (Worldskills Russia), XXI выставка-конгресс «Защита от коррозии», Форум предпринимателей и Научно-образовательный салон.

В дни Форума также запланированы открытия новых высокотехнологичных производств на территории Санкт-Петербурга.

Подробная информация с актуальными изменениями о ПМИФ-2018 размещается на официальном сайте мероприятия: http://forum.spbinno.ru/.

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