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11 Октябрь, 2018


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Сайт представительства ROTHENBERGER RUSSIA

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Сайт ROTHENBERGER RUSSIA (www.rothenberger-russia.ru) — официального представительства немецкого концерна ROTHENBERGER AG на территории России – содержит всю информацию, необходимую новым и постоянным клиентам ROTHENBERGER. 10 разделов каталога товара ориентируют пользователей по многообразию инструмента, производимого ROTHENBERGER.

Сайт представительства ROTHENBERGER RUSSIA

Концерн специализируется на оборудовании для монтажа и эксплуатации трубопроводов различного назначения, инструмента для монтажа и обслуживания холодильных систем и кондиционеров, для прочистки и обследования труб, а также на изготовлении установок алмазного сверления. Ассортимент инструмента постоянно пополняется новыми моделями, совершенствуются и дорабатываются уже существующие модели, поэтому и разделе «Информация» существует подраздел «Новинки», где всегда можно ознакомиться с последними разработками инженеров ROTHENBERGER.

Сайт представительства ROTHENBERGER RUSSIA

Для полимерных труб ROTHENBERGER предлагает

  1. Инструмент для подготовки труб к сварке:

—   резка (ножницы, труборезы, гильотины, циркулярные пилы, ленточнопильные станки),

—  снятие фаски (фаскосниматели),

— устройства для снятия оксидного слоя,

— устройства для удаления овальности (позиционеры).

  1. Машины для стыковой сварки (ручные аппараты для сварки пластиковых труб  и с различной степенью автоматизации);
  2. Цеховые сварочные машины для изготовления отводов и тройников;
  3. Сварочные аппараты для электромуфтовой сварки;
  4. Сварочные аппараты для раструбной сварки.

Сайт представительства ROTHENBERGER RUSSIA

Кроме того, в программе присутствуют устройства быстрого перекрывания потока в системе без демонтажа коммуникаций (передавливатели), роликовые опоры для полимерных труб.

При помощи сварочных машин РОТЕНБЕРГЕР возможно соединение полимерных труб диаметром до 1200 мм.

Важная часть эксплуатационного обслуживания трубопроводов – прочистка и промывка. В разделе «Оборудование для прочистки, промывки и диагностики труб и каналов» собрана информация об электромеханических машинах для прочистки труб и принадлежностях к ним (спиралях, насадках), о ручных устройствах для прочистки труб, профессиональных гидродинамаческих прочистных машинах с принадлежностями, об оборудовании для промывки теплообменников и систем отопления, а также о химических средствах для удаления отложений из накипи и жира. К каждому артикулу приложена инструкция по эксплуатации, фотография с изображением товара. К наиболее популярным моделям прилагается видеофильм с демонстрацией использования оборудования на рабочем объекте.

Перед запуском новой или отремонтированной системы в эксплуатацию проводятся испытания давлением труб на герметичность (опрессовка). Опрессовочные насосы предназначены для проверки герметичности различных систем и резервуаров (проверка давлением при помощи воды или масла трубопроводов в жилых и производственных помещениях, а также в промышленных резервуарах). На сайте www.rothenberger-russia.ru в разделе «Оборудование для проверки и перекрывания трубопроводных систем» представлены электрические и ручные опрессовщики для систем отопления и водоснабжения, а также аналоговый прибор для испытания систем водо- и газоснабжения.

Сайт представительства ROTHENBERGER RUSSIA

Продукция РОТЕНБЕРГЕР сертифицирована в российских сертификационных органах, соответствующие документы приложены к описанию товара. Пользователи могут подобрать оборудование, ориентируясь на область применения, обрабатываемый материал трубы, а также на назначение инструмента. При необходимости можно воспользоваться поиском оборудования по названию или артикульному номеру.

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