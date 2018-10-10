Навигатор по брендам ОЛЬМАКС

Более 20 лет ОЛЬМАКС www.olmax.ru поставляет на российский рынок оборудование для строительной и промышленной сферы. Является партнером предприятий ЖКХ, крупных ГУП, нефте- и газодобывающих и перерабатывающих компаний. ОЛЬМАКС имеет эксклюзивные права на реализацию в РФ оборудования 20 брендов.

Среди главных преимуществ компании следует отметить комплексное предоставление услуг по каждому из представленных в программе продуктов, поэтому ОЛЬМАКС

— предлагает консультирование по подбору необходимого инструмента на основании тех. заданий и с учетом особенностей рабочих объектов;

— предоставляет гарантийное и сервисное обслуживание для реализуемого оборудования;

— проводит обучение клиентов навыкам использования приобретенного оборудования;

— поставляет оригинальные запасные части к оборудованию;

— имеет 9 центров продаж и сервиса, расположенных во всех федеральных округах РФ.

В торговой программе ОЛЬМАКС – более 10 000 артикулов инструмента различных категорий. Для удобства навигации поставляемое оборудование можно разделить на 4 базовых группы:

— для монтажа и обслуживания наружных и внутренних инженерных сетей,

— для соединения полимерных материалов,

— для строительства, ремонта и отделки (бренды WOLFF, TRELAWNY, COYNCO, SUPERABRASIVE)

— для промышленного и коммерческого клининга (Kränzle, Oertzen).

Все компании, которые ОЛЬМАКС представляет в России, производят профессиональное оборудование, рассчитанное на использование в условиях строительных площадок и промышленных/производственных объектов.

Немецкий концерн ROTHENBERGER (Ротенбергер) – производитель инструмента для монтажа и обслуживания трубопроводов из различных материалов. Бренд SHENGDA (Шенгда, Китай) используется ROTHENBERGER для новой серии стыковых машин для сварки пластиковых труб. Испанская компания SUPER-EGO Tools относится к ROTHENBERGER и производит инструмент для монтажа труб из меди, стали, металлопластика и пластика. Бренд KROLL (КРОЛЛ, Германия) также принадлежит концерну. Завод КРОЛЛ специализируется на гидродинамической каналопромывочной технике.

USBDUESEN (УЗБ Дюзен), Grüning&Loske GmbH (Грюнинг&Лоске) – насадки и шланги для каналопромывочной техники.

Швейцарская фирма LEISTER Technologies AG (Ляйстер) – специалист в области сварки термопластов – изготовляет промышленных фены, нагреватели воздуха, ручные экструдеры, автоматические сварочные машины. Ассортимент Leister дополняют бюджетные техфены и сварочные автоматы горячего воздуха для термопластов WELDY (Велди, Китай).

Для сварки и резки полимерных труб ОЛЬМАКС представляет цеховые машины и пилы Eugen Riexinger GmbH & Co. KG, Германия (Ойген Риксингер).

Для монтажа полимерных трубопроводов предлагаются фитинги SAB (Италия) с закладным нагревательным элементом.

Пневмозаглушки и домкраты LAMPE (Лампе, Германия), тече- и трассоискатели FAST (Фаст, Германия) завершают программу оборудования для обслуживания трубопроводных сетей.

Два бренда из Германии — RODIAMA и EURODIMA GMBH & CO KG – это техника алмазного сверления для профессионалов.