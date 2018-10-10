Оборудование для сварки термопластов горячим воздухом Ляйстер

Представительство Leister в России — успешно ведет свою деятельность более 20 лет. В структурном плане представительство состоит из главного отделения в Москве и 9 региональных центров продаж и сервиса, расположенных во всех федеральных округах. Московское отделение в дополнение к отделу продаж, авторизованному сервисному центру и складу располагает Испытательной лабораторией и Учебным Центром ОЛЬМАКС.

Продукция компании LEISTER Technologies AG (Ляйстер Технолоджиз АГ, Швейцария) – ручные аппараты, автоматические машины (стационарные и мобильные), ручные экструдеры, промышленные нагреватели воздуха для сварки термопластичных материалов. На сайте leister.ru представлен полный каталог продукции Leister, поставляемой в Россию. Пользователи могут подобрать оборудование исходя из области применения, обрабатываемого материала, вида работ или типа оборудования.

Ручные аппараты горячего воздуха Ляйстер – профессиональные сварочные фены со встроенной и отдельной подачей воздуха. Пользователи найдут в разделе ручных аппаратов горячего воздуха строительные фены для сварки прутком, внахлест, плавлением, аппараты для усадки, нагрева и сушки. Представлены также фены для бесконтактной пайки. К каждой модели ручного сварочного аппарата прилагается таблица с артикульными номерами и описанием подходящих к нему насадок (насаживаемых, навинчиваемых), запасных нагревательных элементов.

В разделе «Документация» всегда присутствует инструкция на русском языке. Для наглядности в описании аппаратов кроме текстов имеются фотографии и видеоролики с примерами использования фенов на строительных и производственных объектах.

Важный раздел сайта – ручные сварочные экструдеры Leister. Представлены 2 семейства экструдеров – FUSION и WELDPLAST (ручной сварочный экструдер WELDMAX снят с производства). Все модели различаются по габаритам, производительности. Например, LEISTER WELDPLAST S6 имеет производительность 6 кг/час и является самым мощным экструдером в программе LEISTER. В принадлежностях к экструдерам пользователи найдут артикульные номера заготовок для сварочных насадок, артикулы различных типов готовых сварочных насадок, а также адаптеры, нагревательные элементы.

Среди оборудования Ляйстер представлены также тестовые и проверочные приборы для проверки качества сварного соединения.

Рекомендуем посетителям сайта заглянуть в разделы «Новости» и «Новинки», чтобы всегда быть в курсе последних разработок Leister и деятельности представительства ОЛЬМАКС. Воспользуйтесь формой обратной связи на сайте или позвоните к нам в офис по бесплатному телефону 8(800)700-2592.