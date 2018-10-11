Двери в дом и коттедж

Ни одно здание не обходится без дверей. Для ограждения внешнего пространства используются входные двери. Чтобы была возможность изолироваться в комнате или подсобное помещение апартаментах, нужны межкомнатные варианты. От того, какими будут двери, во многом зависит дизайн внутреннего пространства дома или квартиры. Ну, а о том какую роль играют входные двери в безопасности, вообще говорить не приходится.

Входные двери в дом, коттедж или офисное помещение можно выбрать на специализированных сайтах. Недорогие варианты выполнены из металлического листа толщиной от 1.2 до 1.5 мм.

Окраска нанесена при помощи полимеров, поэтому лучше, если такая дверь напрямую не соприкасается с насадками. Два контура уплотнения позволяют сохранить тепло, особенно, если входной тамбур ограничивает ещё одна дверь. Внутри использована плита МДФ с рисунком или без него.

Заказчик имеет возможность выбрать несколько цветов для своей двери. Небольшая толщина полотна предусматривает установку только определённых видов замков, но заказчику не стоит переживать, ведь их выбор значительно широк. Недорогие варианты эксперты советуют тем, кто хочет выдержать оптимальное соотношение цена-качество.

Межкомнатные двери выполняются в нескольких решениях. Самым недорогим будет облегченная модель из шпона, имеющая пустотелое пространство внутри. Она неплохо выглядит вполне справляется со своей ролью. Единственное, от чего ее нужно застраховать, это от случайных ударов тяжёлым или острым предметом. Двери из МДФ, рассчитанные для комнат, можно комплектовать вставками из контрастного материала или стекла. Для спальни, кабинета, другого помещения, где важно уединение, используются матовые стёкла, пропускающие свет, но не дающие возможность увидеть происходящее внутри. Такое дизайнерское решение позволяет сохранить освещенным длинный коридор жилого помещения, но не нарушать личное пространство жильцов.

Более роскошно смотрятся внешние двери, у которых в отделке используются дубовые накладки. Они вскрываются полиуретановым лаком и чаще всего выполняются в более тёмных вариантах. Пожаробезопасности уделяется внимание в более дорогих вариантах. Для частной квартиры это означает невозможность проникновения огня из подъезда, а для собственного дома такая дверь застрахует владельца от умышленного поджога. Если есть сомнения, \какую дверь лучше выбрать, то этот вопрос стоит доверить профессионалам.