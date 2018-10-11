Плюсы и минусы паркета

Одним из самых старых видов напольного покрытия является паркет. В Санкт-Петербурге до наших дней сохранились здания, которым почти 300 лет, а паркет то в них, кажется, переживёт ещё столько же.

Это напольное покрытие не сдаёт своей популярности уже более, чем три века. Внешне оно состоит из отдельных паркетных досок, созданных из натуральной древесины. Именно ее происхождение и будет влиять на качество напольного покрытия. Много интересных вариантов паркета предложено на сайте http://piterparket.ru/

Одним из самых важных плюсов можно отметить отсутствие необходимости дополнительного утепления пола. Пол из паркета хорошо сохраняет тепло, на нём почти неощутимы сквозняки, а от бетонной стяжки холод не проходит. Но тут же кроется ещё и один минус. Это сложность сочетания паркета и водяного тёплого пола. Конденсат и протечка, разумеется, испортят доски. Если вы хотите одновременно полы с подогревом и паркет, проконсультируйтесь у специалистов.

Этот вид напольного покрытия прекрасно сохраняет звуконепроницаемая. Соседи снизу не будут жаловаться на шум от активно играющих детей или взрослых, занимающихся зарядкой. Но с другой стороны, паркетная доска через какое-то время может давать скрип. Причина этому или неправильная укладка, или не совсем подходящее климатические условия внутри жилого помещения. Переживать по этому поводу особенно не стоит, есть способы устранения звука самого паркета.

Паркетные доски невозможно продавить диваном или тяжелой мебелью, но собака, кошка или туфли на каблуках легко могут оставить царапины. Зато здесь есть и плюс. Паркетные доски легко восстанавливаются. Из явных минусов можно отметить определенную капризность паркетной доски. Для неё важен ровный климат внутри жилого помещения без перепадов температур и особой важности. Но, как правило, такое вполне выдерживается внутри квартиры или дома.

Паркет отлично подходит для гостиной, спальни, детской и кабинета. Но его категорически нельзя укладывать на кухне, в ванной комнате и в туалете. Кроме риска появления протечек из точек водозабора, паркет этих помещений. Отдаёт их он значительно позже. И устранить неприятный аромат уже сложнее. Как и во всех остальных видах напольного покрытия сложно дать однозначный рекомендации, подходящие для всех видов помещений. Лучше всего при выборе паркета обращаться к профессионалам, которые смогут подобрать производителя и марку паркета для каждого случая