Те, кто построил частный дом в дали от привычных благ цивилизации, могут столкнуться с плохим сигналом телевизионной связи. По всей России давно и успешно эту проблему решает tricolor.tv.

Пользователи отмечают массу преимуществ при заключении договора с этим оператором телевещания. Чтобы изменить настройки, активизировать дополнительные функции, устранить ошибки или решить другие текущие вопросы, представлен Личный кабинет Триколор ТВ.

Пользователь с опытом сможет провести активацию услуг и настройку оборудования. Если это не получается сделать сразу через личный кабинет, то можно созвониться с оператором.

Пополнение проверка баланса – важный функции. Это доступно в личном кабинете. Если человек хочет увеличить или уменьшить число каналов, ему потребуется смена тарифов. В отличие от сотрудничества со многими другими операторами, Триколор не требует звонить напрямую или ехать в офис. Все изменения можно сделать дома из личного кабинета. Здесь и на официальном сайте есть связь с операторами поддержки пользователей.

Зайти в личный кабинет несложно. Вам потребуется ваш код или номер абонентского договора. При первом посещении аккаунта происходит установка пароля. В случае, если один забыт, его можно увидеть прямо на экране телевизора. Причём для этого совершенно не важно, чтобы антенна Триколор ТВ передавала сигнал актуальных телевизионных каналов. Абоненты, которые заявили о желании регистрировать кабинет при заключении договора, получили все необходимые документы, остальным потребуются на сайте tricolor.tv внести информацию о себе и о телевизионном приемнике. Для действующих клиентов Триколор ТВ регистрация производится быстро и бесплатно.

Если во время использования личного кабинета или при его удаленной регистрации, а также в случае любых сбоев или накладок, пользователь не остаётся один на один со своей проблемой. По всей России работает уникальный бесплатный телефонный номер, одинаковый для всех регионов. Позвонив на него, пользователь гарантированно соединиться с профессиональным консультантом и с его помощью сможет решить все сложные ситуации.