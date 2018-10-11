В современном оформлении фасадов здания используется много стекла. Иногда даже кажется, что вся стенка от первого этажа до последнего полностью стеклянная. Этому способствует безрамное балконы или лоджии пола до потолка. Чтобы здание смотрелось привлекательным и ухоженным, время от времени это нужно мыть.

Если с помывкой обычных окон, которые открываются вовнутрь, о нераздвижные механизмы у которых не слишком широкие, проблем не возникает. Эту работу можно доверить техническому персоналу в здании. А наведение чистоты на больших площадях качественно, а главное безопасно вымыть фасады с могут только те специалисты, в арсенале у которых специальные приспособления и самые эффективные средства, исключающие длительную тяжёлую работу.

Например, мойка окон в Москве — это очень популярная услуга. Для жилых помещений и для офисов она предоставляется в удобное время. Хозяйки посчитали, чтобы выгоднее пригласить специалиста, чем тратить свое время в единственный выходной. В случае с офисным зданием, гораздо дешевле обойдется вызвать клининговую компанию, специализирующуюся на окнах, чем приобретать и где-то хранить необходимую химию и инвентарь.

С какой частотой необходимо проводить мытье окон? Тут каждый владелец квартиры или офисного помещения выбирает самостоятельно. Как правило, «банный день» для окон лишним не будет 3-4 раза в год. Чистое стекло эффективно пропускает свет, благодаря чему удается сэкономить электроэнергию и снизить нагрузку на глаза работающих в помещении.

Доступная стоимость позволяет проводить эту процедуру по мере загрязнения. Например, 1 кв.м окна обойдется в 250 руб. А если на окне 4 створки, то вымыть его выйдет 1000руб. Сайдинг и облицовочное покрытие только тогда смотрится эффектно, когда оно чистое. Эта услуга обойдется всего 80 руб. за квадратный метр.

Каждая хозяйка знает, что стёкла, несмотря на прозрачность, содержат много пыли. Однако очень важно ее удалить ещё с рам и подоконников. С обратной стороны окна устанавливаются отливы. На них попадают капли дождя и рикошетом грязь летит на стекло. Их также нужно мыть. А чтобы в

помещении поступал свежий воздух, противомоскитная сетка не должна быть забита пылью. Специалисты клининговой компании точно знают, как эффективно и быстро навести чистоту. Есть ли смысл осваивать современную химию для мытья фасадов и окон или лучше доверить эту услугу профессионалом, Каждый решает самостоятельно.