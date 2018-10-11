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12 Октябрь, 2018


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Быстрый выкуп авто

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в: Новости компаний
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Для современного человека автомобиль — это не только «не роскошь, а средство передвижения», но и выгодное вложение денег. Каждый вид транспорта имеет свою оценочную стоимость в зависимости от марки, года выпуска и состояния.

В отличие от многих других материальных активов, автомобиль бывает сложно продать. Дав объявления в группах своего города и на доске бесплатных объявлений в интернет, владелец транспорта сталкивается с большим количеством звонков, кто-то приезжает навстречу, кто-то срывает сроки, кто-то торгуется или просит время подумать. В любом случае на продажу автомобиля может уйти очень большой срок.

Быстрый выкуп авто  подойдет тому, кому нужны деньги срочно. Быстро — это не значит дешево. Если проанализировать несколько видов компаний, предоставляющих эти услуги, то можно отметить, что цены существенно разнятся. Выбирайте наиболее выгодный вариант.

Удобно, если на сайте есть онлайн калькулятор, который позволяет узнать стоимость вашего транспортного средства. Автомобиль выкупается после осмотра. Оценка и обследование займут чуть более 15 минут. Транспорт передается по договору купли-продажи, который подписывается сторонами сделки согласно действующим пунктам законодательства страны. На его подготовку и оформление уйдёт около получаса. В некоторых случаях может потребоваться немного больше времени. Как правило, такое происходит в дни пиковой нагрузки. Например, перед праздниками или сразу после них. Таким образом, через час после визита в компанию, занимающуюся выкупом автомобилей, человек уже сможет обменять своего четырехколесного коня на деньги.

Оперативная работа предприятий по выкупу транспорта находится в полном соответствии с действующим законодательством. Сделка состоится после предъявления документов, не вызывающих сомнения. Нередко случается так, что во время осмотра выявляются существенные проблемы. В этом случае, разумеется, рассчитанная на сайте сумма может быть уменьшена. Онлайн-калькулятор позволяет узнать ориентировочную стоимость, при подсчете которой подразумевается, что автомобиль в идеальном техническом состоянии и не имеет серьезных проблем.

Каждый автовладелец имеет возможность решить, он будет продавать свой транспорт или хочет взять займ под залог автомобиля. И такая возможность также предоставляется.

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