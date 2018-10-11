Трубопроводы служат для перемещения различных жидкостей, начиная с воды и заканчивая различными химическими реактивами. Для трубопроводов используются трубы из различных материалов. От выбора материала зависит прочность трубопровода и его стойкость к воздействию веществ, что будут по ним передаваться. Самыми распространёнными трубами являются трубы из чёрной стали, используемые повсеместно для изготовления трубопроводов под воду. В промышленности же очень часто используются для трубопроводов трубы из нержавеющей стали.

Нержавеющая сталь обладает исключительными свойствами, трубы же, изготовленные из неё, получили благодаря этим свойствам большое применение. труба из нержавеющей стали обладает большой коррозионной устойчивостью, нержавеющая сталь хорошо выдерживает воздействие агрессивных веществ, таких как кислоты, щёлочи и прочие.

Их широко используют в химической промышленности, в фармацевтике, в пищевой промышленности. Их используют везде, где применяются агрессивные жидкости, или же там, где требуется избежать любого взаимодействия среды с окружающими предметами.

Нержавеющие трубы выпускают в двух исполнениях – в бесшовном и в сварном. В сварном исполнении они изготавливаются из стального листа. Такой способ производства накладывает некоторые ограничения на диаметр трубы и толщину стенки. Бесшовные трубы изготавливают методом горячей или холодной прокатки. Они являются более дорогими, но у них нет ограничений на диаметр и на толщину стенки, их используют тем, где нет возможности использовать сварные трубы. Они применяются в случаях, где необходима большая прочность или солидный диаметр. Бесшовные трубы выдерживают гораздо большее давление и могут использоваться с более агрессивными средами.

Кроме труб круглого сечения также изготавливаются профильные трубы, имеющие квадратное, прямоугольное или овальное сечение. Прямоугольные трубы не используются для трубопроводов – в углах могут скапливаться различные отложения, что может послужить причиной уменьшения просвета и затруднению течения жидкости. Вместо этого их применяют для внутренней и наружной отделки, для изготовления каркасов козырьков, для поручней и каркасов мебели, при изготовлении оборудования и во многих других случаях. Труба из нержавеющей стали позволяет воспользоваться всеми преимуществами коррозионностойкого металла.