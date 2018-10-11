Металлопрокат требуется для многих отраслей. В строительстве используются трубы из металла квадратного, прямоугольного или круглого сечения.

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Труба профильная — это один из самых покупаемых товаров, вне зависимости от того, что возводится дом, гараж, навес или беседка. При помощи этого металлического изделия можно создать лёгкие и прочные навесы и козырьки. Профильная труба служит удачным материалом для изготовления крыш небольшой площади.

По технологии производства профильные трубы бывают холоднокатанными и горячекатанными. Во втором случае в состав добавляется легированная сталь, что существенно увеличивает эксплуатационные характеристики. Выбирайте производство профильной трубы, Строитель ориентируются на то, где она будет использоваться, каким воздействиям подвергается, при какой температуре эксплуатироваться, и как стыковаться между собой.

Обычный прокат холодным способом обеспечивает вариативную толщину стенок прямоугольной или квадратной профильной трубы. Минимальный параметр 1 мм, самые толстые профильные трубы достигают 8 мм. Разумеется, чем толще стенки, тем выше вес погонного метра трубы, и тем больше приходится нагрузка на стены, на которые опираются конструкции виды навесов. Вся продукция соответствует высоким требованиям ГОСТ, они не допускают никакие отклонения от прямых углов, даже небольшое скручивание, незаметное глазу, или колебания в толщине стенок.

По техническим характеристикам профильные трубы имеют различную длину и ширину сечения. Они могут быть квадратными с размером в стенке от 3 см, или прямоугольными в нескольких типоразмерах. Наличие всего ассортимента на складе облегчает выбор, а благодаря быстрой и недорогой доставки обеспечивается непрерывность строительного процесса на объекте.