Петербуржцам представили «Доступный мир цифровых сервисов»

Представители более 500 крупных организаций и органов власти Северо-Запада познакомились с ключевыми направлениями развития «Ростелекома»

Конференция под названием «Цифровой мир: реальность, в которой мы живем» прошла в Северной столице в интерактивном и креативном формате на площадке «Ленинград Центра» на Потемкинской улице у Таврического сада.

Представители более 500 крупных организаций и органов власти Северо-Запада познакомились с ключевыми направлениями развития «Ростелекома», а также смогли узнать подробную информацию о новых цифровых решениях компании и протестировать их.

Особое внимание на мероприятии было уделено действующей стратегии «Ростелекома», пути трансформации компании в цифрового провайдера и ее новому бренду.

По словам вице-президента – директора макрорегионального филиала «Северо-Запад» ПАО «Ростелеком» Андрея Балаценко, цифровая экономика – это реальность, в которой мы живем.

«На сегодняшний день скорость развития технологий просто колоссальна. Мы не мыслим себя без ежедневной информации, цифровых сервисов и услуг. «Ростелеком», быстро развивающаяся IT-компания, уже сегодня предоставляет современные цифровые решения и людям, и бизнесу, и государству. Мы ведем непрерывный диалог с пользователями, создаем удобные сервисы, объединяя инновационные технологии», — отметил он и добавил, что в эпоху цифровой экономики киберугрозы становятся все сложнее, а вопросы кибербезопасности приобретают все большую значимость.

«Ростелеком» предлагает своим клиентам продукты, которые помогут обеспечить бесперебойную работу бизнеса и стабильную работу при сильных атаках. К таким услугам относятся: «Мониторинг трафика и защита от DDos-атак», «Центр мониторинга событий информационной безопасности (SOC)» , «Антифишинг».

Для бизнес-клиентов в «Ростелекоме» предусмотрены индивидуальные технические решения. Облачные услуги позволяют бизнесу оптимизировать расходы на IT, благодаря чему клиенты могут сфокусировать на развитии своего бизнеса.

На конференции решения «Ростелекома» в области кибербезопасности, услуги видеонаблюдения, виртуальная АТС, управляемые услуги связи, Wi-Fi и другие сервисы были представлены участникам в демо-зонах на интерактивных стендах компании.