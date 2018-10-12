Кабинет руководителя: особенности обустройства

Если персонал проводит в офисе полдня, то руководителю приходится иногда задерживаться. Из-за неправильного обустройства рабочего пространства, уменьшается эффективность труда. Поэтому столь важное помещение должно не только создавать приятное впечатление у клиентов и персонала, но и быть комфортным, в первую очередь, для самого руководителя.

Статус, функциональность и практичность

Перед тем, как обустроить офис, необходимо продумать все нюансы. В первую очередь следует составить список основных потребностей. Например, чаще всего в обязанности руководителя входит:

прием посетителей;

работа за компьютером;

ответы на звонки;

ведение документации.

Соответственно, офисная мебель для руководителя должна быть не только визуально привлекательной, но и максимально практичной, функциональной.

Например, неотъемлемыми элементами являются:

стол;

стеллаж;

шкаф;

стул;

тумба и т.д.

При чём, каждый вышеперечисленный элемент очень важен, ведь даже самый красивый стол выглядит некрасиво, если он постоянно заставлен папками и документами.

Если позволяет пространство, можно обустроить отдельную зону для работы с важными клиентами. Также часто заказывают дополнительные шкафы, в которых можно хранить конфиденциальную информацию. Такие детали свидетельствуют о статустности руководителя.

Чтобы офис был удобным и функциональным, необходимо подобрать все элементы, учитывая индивидуальные потребности и особенности работы.

Желательно ставить стол «лицом» к двери. При этом важную роль играет естественное освещение.

Электронные приборы необходимо размещать на виду, соответственно, следует заранее предусмотреть, как удобнее расположить шнуры, чтобы они не мешали свободно передвигаться по помещению.

Отсутствие отвлекающих факторов – один из важных нюансов, способствующих комфорту во время рабочего процесса.

Выбор кресла – важный нюанс. Оно должно быть эргономичным и максимально удобным. Наличие валика под спину, механизма для подъёма, качественной обивки, сделает пребывание на рабочем месте комфортным.

Визуальные характеристики

Кроме того, что кабинет руководителя должен быть удобным и практичным, не менее важно, чтобы он соответствовать имиджу компании. Речь идёт не о дороговизне мебели, а об её гармоничном сочетании, правильной расстановке, деталям и т.д.

Желательно приобретать комплект у одного производителя. В ином случае есть риск того, что элементы не будут сочетаться по цвету, геометрическим формам и т.д.

Если в кабинете есть стол для конференций, стулья к нему должны гармонично смотреться с креслом. Важно уделить особое внимание обивке и элементам. Всегда в тренде кожа, ткань, а также деревянные и хромированные детали. Данный нюанс напрямую зависит от стилистического решения, которому соответствует дизайн кабинета.

Популярностью пользуется как классическая, так и современная мебель. Каждая из них имеет свои преимущества. Выбирая подходящий вариант, необходимо учитывать специфику работы, имидж компании, и, конечно же, личные предпочтения.

Информация: сайт barnaul.artameb.ru