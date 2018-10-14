Металлопрокат для строительства

Металлопрокат требуются в различных областях. Наиболее широкое применение он получил в строительстве.

Металлические элементы требуются для постройки многоэтажных комплексов, частных домов, подсобных помещений, промышленных мощностей, дорог и мостов. Это единственный вид материала, который имеет одновременно высокую прочность, хорошую устойчивость к нагрузкам, надежное стыкование элементов между собой.

Металл хорошо сохраняет свои свойства под длительным воздействием окружающей среды.

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Арматура необходима для возведения железобетонных конструкций в промышленности и в строительстве многоэтажных домов, организации армирующего пояса в малоэтажном строительстве из камня. Неё назначение — скреплять и усиливать бетонную заливку, равномерно распределять нагрузку по всей поверхности. Сечение арматуры различное. Как правило, минимально возможное это 6 мм. Этот вид годится для хозяйственных целей. По типу оформления арматура может быть круглой или рифленой.

Балки и швеллеры применяются для межэтажного перекрытия каменных зданий, создание больших производственных пространств, возведение спортивных комплексов и других типов помещений, где значительная ширина требует усиленных элементов для опоры кровля.

Квадрат и круг изготавливаются горячекатаным или холоднокатаным методом. Этот элемент служит основой для изготовления деталей. Из металлического листа, изготовленного любым способом, вырезаются элементы для усиления сопротивления поверхности. Металлические полосы из стали применяются для изготовления элементов декора, ограждений и металлических рам. Проволока служит в хозяйственных целях и используется в строительстве для фиксации арматуры внутри бетонной конструкции. Уголки — это незаменимый элемент при подготовки оконных проемов и других действий, где нагрузку сверху необходимо распределить по всей стене.

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