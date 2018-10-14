Засорение канализации — это огромная проблема городских коммунальных служб. Выход из строя системы отведения сточных вод чреват большим объемом работ и денежными вложениями.

Чаще всего подобные засоры случаются из-за попадания в систему канализации большого числа некрупных или нескольких твердых массивных предметов. Они могут полностью перекрыть просвет трубы или существенно ограничить слив стоков по ней. В этом случае придется делать вскрытие грунта, резку труб и извлечение засора.

Гораздо сложнее решить проблему, если из строя выведена технологическое оборудование из-за попадания инородных предметов. Удачным решением является канализационный измельчитель.

Разработка фирмы «Наш город» призвана защитить канализацию от засоров и повреждений. Она представляет собой систему ножей на крутящихся основах. Сточные воды проходит через них, а при наличии крупных плотных включений дробилка измельчает их.

Важно, что движение сточной жидкости осуществляется с такой же скоростью, как и просто по трубам. Два вала двигаются навстречу друг другу, а между ними и через боковые решетки жидкая фракция проходит беспрепятственно и без задержки. Валы измельчают твёрдые включения, которые потом безопасно выводятся через решетки.

Использование разработки позволяет не только защитить канализационную систему от засорения, но и существенно уменьшить трудозатраты уже на фильтровальной станции. Аппарат является полностью российской разработкой. В его создании использованы особые сплавы, которые не ухудшают своих технологических свойств при контакте с агрессивной средой сточных вод.

Устанавливать дробилку можно перед канализационной насосной станцией, в самом канале и внутри трубопровода. Несколько систем защиты от воды позволяют обеспечить надежную работу двигателя. Специалисты разработали систему несложного монтажа и демонтажа аппарата для технологического обслуживания.