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14 Октябрь, 2018


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Изоляционные циллиндры

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в: Новости компаний
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Для нормальной работы систем трубопроводов используются теплоизоляционные цилиндры. Это новинка для коммунального хозяйства России. Однако, разработка уже нашла повсеместное применение и показала свою эффективность.

Изоляционный цилиндр предназначен для сохранения собственной температуры трубопровода и защиты от всех видов воздействий. Широкий выбор моделей предложен на сайте www.bal-tek.ru .

Внешний вид, используемые материалы, толщина и покрытие зависят от целей. Чаще всего используется минеральная вата либо воздушный полистирол. При небольших трубах используется разделенный вдоль цилиндр. При этом длина каждого блока составляет 2 м или немного меньше. Такая технология оправдана для труб размером до 16 см, не нуждающихся в особой герметичности термозащиты.

Второй вид цилиндров располагается на трубах внахлёст. В этом случае можно использовать широкие модели с диаметром внутреннего сечения до 53 см. Полностью синтетический материал, из которого проводятся эти элементы, хорошо переносит агрессивные воздействия внешней среды. Минеральная вата и вспененный полистирол имеют длительный срок службы. С точки зрения экологии цилиндры из такого материала полностью безопасны. Невысокая их стоимость в соотношении с экономией тепла позволяет говорить о технологической эффективности.

В зависимости от ширины труб, их назначение, внешнего грунта, других условий эксплуатации, выбираются различные цилиндры. Ещё до приобретения стоит обратиться к специалистам с конкретной технологической задачей и подобрать под нее подходящее решение.

Данные утеплительные цилиндры полностью пожаробезопасны, их пароизоляция позволяет полностью восстановить технологические свойства после высыхания. Отсутствие изменений в технологических свойствах изоляционных цилиндров при механическом химическом воздействии уже оценена специалистами различных отраслей хозяйства.

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