Погрузчики позволяют быстро и без использования человеческого труда выполнить работу по перемещению тяжёлых грузов на небольшие расстояния внутри производства, строительной площадки или магазина. Погрузчик также осуществляет подъем груза и размещение его на определенной высоте. Если этот вид техники выходит из строя, то ряд технологических процессов останавливается.

Быстрый и качественный ремонт погрузчиков в Санкт-Петербурге осуществляет фирма «Ремтрансспб». Ее специалисты работают со всеми марками транспорта, представленными на отечественном рынке. Для заказчика это означает не только опыт в устранении дефектов в конкретных видах погрузчика, но и самое главное: наличии у мастеров фирмы основного комплекта запасных частей. Это позволяет провести ремонт в самые короткие сроки.

Важно, что неисправную технику не нужно вести в бюро ремонта. Специалисты приезжают на предприятии и устраняют поломку на месте.

Мастера фирмы «Ремтрансспб» рассказывают о частых причинах выхода погрузчиков из строя:

— Если случилось перегрузка гидравлической система или один из ее элементов вышел из строя, погрузчик не сможет выполнять подъем и транспортировку предметов. Работать на неисправном автомате опасно, груз может упасть с высоты или резкое неконтролируемо опустится. Это может привести к травмам.

— Топливная система предназначена для запуска и работы двигателя механизма. Любые отклонения в ней, а также зазоры или заливка недоброкачественного топлива приводит к поломкам. Специалисты быстро проводят аппаратную и ручную диагностику и ремонт.

— Тормозная система — это один из важных способов достижения устойчивости погрузчика во время работы. С неисправными тормозами пользоваться транспортом запрещено. Они редко погрузчиках выходит из строя коробка передач. Причина может быть как в истирании основных элементов, так и в неправильном использовании. Работа погрузчика на передачах, которые не соответствуют нагрузке на двигатель, приводят к его перегреву и дальнейшему выходу из строя.