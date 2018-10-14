жк днепропетровская 37 евротрешка

14 Октябрь, 2018


Актуальное
Главная
Новости компаний

Поликарбонат: виды и применение

Написал (а)
Дата:
в: Новости компаний
Оставить комментарий

Поликарбонат — это отличный строительный материал. Он нашел свое применение в различных отраслях.


Широкий выбор поликарбоната представлен на сайте https://plastiksklad.ru . Материалом накрывают теплицы, которые позволяют поддерживать плюсовую температуру даже в тот период, когда за окном зима.

Из поликарбоната получаются легкие эстетичные навесы для автомобилей или хранения специальной техники. Материал отлично сочетается с деревом. Тонкий и легкий поликарбонат можно использовать для оформления торцов беседок.

Кованый забор смотрится изящно, но через него хорошо видно территория двора. Сохранить элегантность и закрыть внутреннее пространство от посторонних взглядов помогают вставки из поликарбоната. Зимний сад — это прекрасная пристройка к каждому частному дому или офисному зданию. Как правило, для того чтобы растениям поступало как можно больше света в осенне-зимний период, весь купол накрытого сада выполняют из прозрачного материала. Для этого отлично годится поликарбонат.

Частные бассейны в загородных домах — это не редкость. Защитить воду от падания листвы, пыли, дождя и других нежелательных элементов помогает крытый навес из поликарбоната. Оригинальные конструкции позволяют сделать раздвижные двери. Таким образом, посетители бассейна будут купаться под куполом, где можно обеспечивать ещё и подогрев температуры воды и воздуха. Сочетание бассейна с поликарбонатом позволяет продлить плавательный сезон практически до наступления морозов.

Совершенно незаменим поликарбонат при создании козырьков над домами, магазинами, офисами и другими учреждениями, имеющими отдельный вход на улицу.

В коммунальном хозяйстве листы поликарбоната используются для оформления остановочных павильонов. Материал позволяет сделать их удобными, защищенными от осадков и палящего солнца и в тоже время эстетичными для городского ландшафта. В рекламном бизнесе материал применяется для изготовления конструкций и облегченных счетов. По виду поликарбонат бывает сотовый, он позволяет сохранять тепло и монолитный, этот вид и выглядит как сплошной лист. Поликарбонат выпускается в богатой цветовой гамме, поэтому заказчик сможет подобрать нужный оттенок. Обычные панели имеют ширину 2.1 м, а длина вариативна. При заказе на заводе производителя листы оформляются согласно пожеланиям заказчика.

Другие материалы по теме

О нас

Интернет-портал StroyPuls.ru – проект ИД «Северославянское бюро рекламы», сочетающий информационно-аналитическую и справочную информацию о инвестиционно-строительном рынке и городском хозяйстве Петербурга, Северо-Запада и России в целом. Мы предоставляем оперативную и достоверную информацию о ситуации на рынке строительства и недвижимости и даем компаниям возможность быть в курсе всех событий, быстро находить грамотные способы решения возникающих проблем и делиться опытом.

Подписаться на наши журналы

Подписка на журналы

Сетевое издание STROYPULS зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 28 февраля 2018. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-72361

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Северославянское бюро рекламы".

Главный редактор: Немировский М.А.

Адрес электронной почты Редакции: [email protected]

Телефон Редакции: +7(812)6-02-05-06

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

"Использование материалов сайта в интернете допускается только при наличии гиперссылки на источник"
X