Апартаменты в новых жилых комплексах сегодня стараются приобрести всё больше и больше покупателей. Этому есть различные виды причин.



Специалисты Агентство недвижимости и оценки «Альтернатива» (Вологда) делятся своими мыслями, почему квартиры в новостройках стали очень популярными.

Вторичное жильё, как правило, относятся к 1960-1980 годам застройки. За это время многие из важных элементов уже постепенно изнашиваются. Кроме того, советская планировка квартир не предусматривала удобства. Как правило, вторичный фонд — это небольшие ванные комнаты, неудобные коридоры и крошечные кухни.

Современный человек хотел бы жить с комфортом. В новом жилье, которое предлагается со свободной планировкой или с удобным, продуманным расположением внутренних стен, почти всегда будет большой коридор, где можно удобно разместить шкафы для одежды. Ванной комнате в новостройках уделено особое внимание. Здесь комфортно себя чувствует стиральная машинка, можно расположить душевую кабинку и даже небольшую джакузи.

Квартиры в новых жилых комплексах оборудуются подсобными помещениями, поэтому ведро, швабра, пылесос и другие средства уборки не будут стоять на видных местах. В новом жилье часто используются скругленные или панорамные окна. Балкон или лоджия — это почти непременный атрибут каждой новостройки. Во многих они полностью стеклянные.

Квартиру в новом комплексе можно приобрести как с черновой отделкой, так и с ремонтом. У каждого варианта есть свои плюсы. Всё в новостройках говорит в пользу удобства будущего владельца, но специалисты агентства по недвижимости подчеркивают еще несколько важных моментов.

Именно в новом жилье владелец застрахован от притязания третьих лиц. Юридически и фактически покупатель квартиры в новостройке — это первый владелец. Поэтому его права никак и никем не могут оспариваться.

Ещё один момент жильцы оценят уже в процессе эксплуатации жилья. Речь идет об использовании современных материалов, а, значит, лучшей тепло- и энергоэффективности. Чаще всего, это находит свое отражение в небольших, по сравнению со вторичным жильем, коммунальных платежах.