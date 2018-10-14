Реконструкция промышленных и гражданских объектов в последние годы стала более

широко распространенной. В процессе работы с архитектурными памятниками проектные организации сталкиваются с задачами сохранения исторического облика объекта, а при замене или

усиление структурных элементов жилого или промышленного здания применяются другие стандарты.

Все это выполняют специалисты, которые осуществляют обследование зданий и сооружений . Для промышленных объектов важно не только определить основные геометрические характеристики несущих конструкций, получить информацию о наличии базы, отклонениях, дефектах и повреждениях, особенностях соединений элементов, а также для выявления фактического расположения трубопроводов, связи

для инвентаризации, модернизации и технического перевооружения. При реконструкции корпуса строения задача заключается в выполнении точной измерительной работы для последующей разработки проектных решений для восстановления эксплуатационной надежности, повышения энергоэффективности, определения стоимости реставрационных работ.

Структурные характеристики строительных материалов в значительной степени зависят от качества поставляемых материалов и их размещения во время строительства. Чтобы помочь владельцу, разработчику, архитектору, инженерам и строительным должностным лицам, специализированные компании проводят независимые специальные проверки, услуги по обеспечению качества строительства или контроля качества, оценки дорожного покрытия и инженерные работы.

При подготовке рабочей документации для реконструкции или переоборудования объектов, дизайнерам требуется точная съемка чертежей, исполнительная документация, которые часто либо просто отсутствуют, либо не совпадают с реальностью. Технология лазерного сканирования позволяет получить трехмерную модель объекта с достаточном количеством деталей для последующей обработки с минимальным временем.

Новейшие лазерные сканеры могут производить до 1 200 000 измерений в секунду. Результатом сканирования является облако точек с 3D-координатами X, Y, Z. Современное программное обеспечение

системы позволяют не только обрабатывать трехмерные точечные облака, но и сравнить их с трехмерной моделью объекта для обнаружения деформаций.

Правильно подобрать метод обследования строений помогут специалисты инженерного центра, они проводят исследования по различным критериям.