Ремонт апартаментов – это то, что в обязательном порядке нужно владельцу жилья в новостройке. Те, кто живет в квартирах вторичного фонда, нередко выезжают из жилья целью проведения там капитального ремонта. Во всех случаях лучше обращаться специализированную фирму, чем надеяться на собственные знания и умения, а затем расплачиваться за серьезные недостатки в работе.

Вопрос, как выбирать фирму, которая производит ремонт квартир, интересует многих. В сети Интернет и на досках объявлениq возле метро можно встретить предложения с бросовыми ценами. Если на них основываться, то полный ремонт жилого помещения выйдет копеечным. Но надо понимать, что настоящие мастера ценят свой труд, а те, кто дает рекламу с нереально дешевыми ценами, потом найдут способ поднять стоимость.

Лучшим вариантом будет заключение договора с ремонтно-строительной компанией. Плюсом для каждого клиента будут портфолио фирмы. Серьёзная организация не только покажет фотографии и сметы уже выполненных ремонтов, но и посоветуют и подберет, что лучше сделать в вашем конкретном случае.

Многие знают, что дизайн комнаты и квартиры в целом способен существенно увеличить как визуально пространство, так и фактически полезную жилую площадь за счёт правильной расстановки мебели. Но немногие сумеют это сделать самостоятельно. Поэтому определённые дизайнерские тонкости порекомендуют квалифицированная фирма по ремонту. Кстати, выезд специалиста для расчета базовой стоимости осуществляется бесплатно.

Для многих важно наличие или отсутствие предоплаты. Уважающая себя организация работает по факту выполненной работы и акта приема-передачи. Как определить, сколько будет стоить ремонт? Конечно, нужно брать в расчет исходное состояние квартиры. Нужно ли менять полы, ровные ли стены или их потребуется выровнять, будет ли использоваться для этого гипсокартон или штукатурка, какое напольное покрытие хочет получить клиент после ремонта и массу других тонкостей. В целом, чтобы сориентироваться можно брать за основу базовую стоимость в 3-3.5 тысячи рублей за квадратный метр площади. Исключение могут составлять квартиры с очень высокими потолками.