Защита и придание эстетичного вида зданию, которое находится на реконструкции по фасадной стороне, это задача строителей , выполняющих заказ. Они должны не только обеспечить безопасность людей, которые перемещаются внизу, но и тех специалистов, которые работают на высоте.

Такие функции, а также предотвращение случайного падения строительного мусора и инструментов выполняет фасадная сетка . Она изготавливается из полиэтиленовой нити повышенной прочности. В углах ячеек располагаются узлы, благодаря которым распутывания сетки невозможно.

Армирование по краям плетёного полотна защищает его от самопроизвольных разрывов при фиксации лент между собой. Само полотно, растянутое по фасадной стенке, не растягивается, не впитывает влагу, не гниёт.

Богатая цветовая гамма позволяет найти сетку в соответствии с основным тоном здания или окружающим дизайном. Это позволяет выполнять и при этом не сильно портить внешний вид улиц города. На цену фасадной сетки влияют ее характеристики. В их числе плотность, размеры ячеек, степень затенения, которую даёт сетка и, собственно, размер полотна. Для невысоких зданий и использования совместно со строительными лесами подходят фасадные сетки с плотностью от 30 г/кв.м до 120. У них достаточно хорошая степень износостойкости, но это касается только декоративных функции. Для того чтобы обеспечить дополнительную страховку рабочему персоналу на высоте, применяются более плотные фасадные сетки.

Рекомендуемая по нормативам плотность будет составлять уже от 270 г/кв.м. В случае если ремонтник или монтажник оступится, такая сетка, должным образом зафиксированная на фасаде или на лесах, справиться с весом человека.

Достаточно неожиданное решение фасадные сетки нашли в малоэтажном загородном строительстве. Дизайнеры их используют совместно с кованым забором, заменяя ими более дорогой поликарбонат. Особенно это выгодное решение для домов, имеющих современный кантри-дизайн.