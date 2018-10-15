Роскошь в декоре зданий и строений придают эффектные детали. Это подтвердит каждый дизайнер. Для оформления фасада любого здания могут быть использованы качественные, но скромные по внешнему виду материалы. Исключить серость и придать зданию особенную изюминку помогает внешняя декоративная отделка.

Архитектурные элементы подбираются в зависимости от стиля здания, цветовой гаммы отделочных материалов, которые использованы в декоре, вкуса владельца и самого назначения строения. Они выполняются из прочного полимерного композитного состава, который не подвергается воздействию окружающей среды, хорошо переносит влажность и жару, скачки температуры.

В оформлении используются фибробетон, смесь стекла и пластика, усиленный фиброгипс. Все материалы проходят сертификацию и получают документы, подтверждающие их качество. Внутри изделий присутствует усиливающая арматура, благодаря чему улучшается технические характеристики и увеличивается срок службы.

В качестве элементов фасада используются различные виды. Например, балюстрада — это фигурное ограждение лестницы или балкона. Элемент позволяет сформировать декоративный французский балкон. Русты — это имитация камней, которая чаще всего проводится на углах зданий. Строение становится чем-то похожа на сруб. Благодаря цветовому подбору удается получить оригинальный декор. Вход офисного здания может быть украшен кронштейнами и колоннами. Элементы придают декору особую помпезность. Вертикальные выступы стен, имитирующих колонны, называют пилястрами. Они подчеркнут вход и на их фоне даже скромное оформление фасада получает выигрышный внешний вид.

Чтобы фасадные украшения надолго сохранили свои эстетические свойства, специалисты рекомендуют воздержаться от приобретения дешёвых базарных вариантов. Только качественные полимерные элементы будут смотреться в течение долгого времени.