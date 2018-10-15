Вы устали от старых деревянных окон, из которых дует, которые необходимо заклеивать на зиму, а по весне подкрашивать или вскрывать ещё одним слоем лака? Возможно, вы задумываетесь о смене дерева на пластик, но считаете, что лучше это делает летом?

На самом деле, специалисты говорят, что поменять окна можно в любое время года, лишь бы была подходящая погода для застывания фиксирующих смесей. И самое главное, это даже не сезон, а время, когда вы будете делать капитальный ремонт квартиры или дома. Первым делом стоит поменять окна. Окна в Химках или в другом небольшом районе лучше заказывать у поставщика или производителя, которые находятся здесь же. Мастер вовремя приедет на замер, а в стоимость вашего заказа не будут входить дальние перегоны с другого города или противоположного конца Москвы.

Плюсы осенней покупки пластиковых окон налицо: хорошие скидки и возможность рассрочки с нулевой переплатой. Да, совершенно верно, окна можно поставить сегодня, а первый взнос за них сделать через месяц, разбив общую сумму на полгода. Кроме того, сейчас очень хорошие скидки, да и стоимость по установки в межсезонье ниже.

От фирм, уверенно чувствующих себя на рынке пластиковых окон, часто поступает выгодное для клиента предложение. Человек может приложить расчёт фирмы-конкурента, и получить цену такую же или еще ниже.

Ещё один момент касается непосредственно выбора окна (а именно, профиля и стеклопакета). Известно, что аналогичная продукция от разных фирм производителей и существенно отличается. Поэтому, эксперты не рекомендуют заказывать окна в фирме, где представлен единственный бренд, особенно, если он мало известен. Широкий выбор продукции от разных производителей позволяет поставщикам предложить вам как эконом-вариант в качественном исполнении самого стеклопакета и работ по его установки, так и элитную пластиковую продукцию. А тонкости и различия между этими двумя вариантами вам детально расскажет выбранный исполнитель.