Прием заявок на «ПРИОРИТЕТ-2018» продлен до 25 октября

Оргкомитет Национальной премии в области импортозамещения «ПРИОРИТЕТ-2018» принял решение о продлении приема заявок на участие в конкурсе. Последним днем подачи заявок на участие в конкурсе «ПРИОРИТЕТ-2018» во всех номинациях и категориях станет 25 октября текущего года.

Это решение принято по просьбам участников, желающих участвовать в премии, но не успевающих подготовить качественную заявку и оплатить регистрационный взнос, подчеркивают в Оргкомитете премии.

В Оргкомитет ежедневно приходят все новые и новые заявки, включая выходные и праздничные дни. Многие компании подают несколько заявок на целый ряд своих флагманских продуктов, а также на участие в разных номинациях и категориях премии. Кроме того, уже поданные заявки компании дополняют и уточняют, чтобы сделать их более конкурентоспособными. Всё это заставило организаторов премии продлить срок подачи заявок до 25 октября.

В оставшиеся дни Экспертный совет премии, в настоящее время обрабатывающий поступающие заявки, будет объявлять новых номинантов поэтапно. Информация о номинантах премии будет оперативно публиковаться на официальном сайте премии http://prioritetaward.ru

Напоминаем, что подать заявку на участие в конкурсе «ПРИОРИТЕТ-2018» можно на официальном сайте премии http://prioritetaward.ru/participate

Торжественная церемония награждения номинантов и лауреатов Национальной премии в области импортозамещения «ПРИОРИТЕТ-2018» состоится в ноябре этого года в конгресс-центре Торгово-промышленной палаты РФ. О дате проведения и времени начала Торжественной церемонии будет объявлено дополнительно.