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16 Октябрь, 2018


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По всей Ленобласти заработала сеть дифференциальных геодезических станций

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в: Новости компаний
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Она может быть использована при осуществлении кадастровой деятельности, а также при проведении геодезических и землеустроительных работ.

Геодезия
Фото: pixabay.com

По инициативе Управления Росреестра по Ленинградской области на территории Ленинградской области с 24.08.2018 была введена в эксплуатацию сеть дифференциальных геодезических станций (далее — ДГС) «Геоспайдер», которая, в соответствии с ч.13 ст.9 Федерального закона от 30.12.2015 №431-ФЗ «О геодезии, картографии и пространственных данных и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», которая может быть использована при осуществлении кадастровой деятельности, а также при проведении геодезических и землеустроительных работ.

Использование дифференциальных сетей имеет ряд преимуществ по сравнению с иными способами геодезических измерений:

— возможность осуществления геодезических измерений в RTK режимах фактически на всей территории Ленинградской области;

— отсутствие необходимости запроса информации о пунктах государственной геодезической сети в уполномоченном органе, что особенно актуально для удаленных районов;

— возможность работы в любое время сезона и суток

-точность позволяет осуществлять геодезические и кадастровые работы с погрешностью, не превышающей установленную законодательством на землях всех категорий.

В отличие от традиционной технологии спутниковых измерений, требующей применения одновременно двух ГНСС приемников при осуществлении кадастровых или геодезических работ, для подключения к ДГС достаточно наличия одного ГНСС приемника с функцией работы в RTK или статике, что существенно удешевляет общую стоимость навигационного оборудования, соответственно снижая стоимость таких работ.

Обращаем внимание лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, что при использовании указанной сети для подготовки межевого плана, в соответствующих реквизитах необходимо указание наименования, а также координат ближайшей станции ДГС, от которой производились геодезические измерения.

Информацию о сети ДГС можно получить у исполнителя работ ООО «Научно-производственное предприятие «ГЕОМАТИК», г. Санкт-Петербург, ул. Белградская, дом 20, корп. 1, офис 219, тел. (812) 910-13-39, 8-911-799-25-77, http://geomatic.su

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