Дайджест новостей MosBuild 2019

Выставка пройдет 2-5 апреля 2019 года в МВЦ «Крокус Экспо», а также в областных центрах крупнейших регионов России.

Изысканная итальянская керамика на MosBuild 2019

Лучшие итальянские производители керамической плитки примут участие в MosBuild 2019, международной выставке строительных и отделочных материалов. Сектор итальянской керамической плитки представит ассоциация Ceramics of Italy.

Академия MosBuild

Обучающие мастер-классы, которые проводят эксперты области архитектуры, строительства и дизайна традиционно пользуются на выставке MosBuild огромной популярностью. Поэтому мы запускаем новый обучающий онлайн проект — Академию MosBuild.

MosBuild 2019: создаем потрясающее пространство в партнерстве с Женей Ждановой

Гостиная мечты Perfect Home от Жени Ждановой

В проекте Perfect Home в рамках выставки MosBuild известный дизайнер, лектор программы интенсивов Британской высшей школы дизайна, Женя Жданова реализует свое видение Гостиной мечты.

Рецепты сочных интерьеров Жени Ждановой раскрыт на Road Show в Красноярске

Женя Жданова принимает участие в региональной программе MosBuild для дизайнеров, декораторов и архитекторов Road Show. Первая региональная встреча под эгидой выставки состоялась в конце сентября в Красноярске.

Экскурсия MosBuild по квартире Дианы Балашовой

MosBuild – «Ради Дома Про». Новый уровень и масштаб партнерства

По словам генерального директора «Ради Дома — Batiactu Groupe» Ксавье Дюмулье, все годы работы компании в России партнерство c выставкой MosBuild только укреплялось, и в этом году оно выходит на новый уровень.

MosBuild идет в регионы. Стартовала программа Road Show

Впервые в истории выставки MosBuild анонсирована программа региональных мероприятий для дизайнеров, декораторов, архитекторов – совместное Road Show, реализуемое выставкой MosBuild в партнерстве c Elle Decoration.

Получить электронный билет на выставку можно на сайте мероприятия mosbuild.com.