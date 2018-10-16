Популярные новостройки Одессы

Популярность нового жилья вполне объяснима. В жилых комплексах, как правило, предусмотрено всё до малейших деталей. А выгодная стоимость, по которой можно взять апартаменты еще на этапе строительства, позволяет удачно вложить сбережения.

Удобная планировка, различные размеры квартиры от студии до четырехкомнатных, магазины, студии детского творчества, спортивные клубы – в новостройках, как правило, всё рядом. Кроме того, новое жилье построена с учетом современных технологий.

Здесь уже пластиковые окна, новая, современная система отопления, нередко встречается автономная подача горячей воды. Благодаря этим новшеств в квартире комфортно в любое время года, а в кране всегда есть горячая вода.

В Одессе сейчас возводится ряд комплексов, которые можно приобрести по ценам застройщика. Несмотря на то что клиент работает с уполномоченным агентством http://fresco.od.ua , оплачивать его услуги не требуется. По мнению экспертов по недвижимости, будущему владельцу квадратных метров выгоднее работать с точкой продаж новостроек, чем с каждым застройщиком в отдельности. Так он сможет проанализировать все варианты и выбрать оптимальный.

Интенсивной застройке подвергается Киевский район Одессы. Здесь можно выбрать жилье в клубном доме с площадью квартир от 36 и ценой чуть более 50 000 долларов. Вниманию покупателей предлагаются крупные жилищные комплексы «Восход», «Два Академика», «Континент», «Жемчужина» и другие. Здесь жилье стоит брать тем, кто ценит современный стиль, хочет жить на высоте, любит смотреть на шикарный пейзаж из окна. Скоростные лифты доставляют жильцов хоть на пятый этаж, хоть на пятнадцатый. Комплексом предусмотрены удобные подъезды, а наличие подземного паркинга для машин позволяет застраховать себя от угона машины и даже такого неудобства, как длительное прогревание в зимнее время.

Обращаясь к профессиональным продавцам недвижимости, клиент не только получают широкий выбор и правдивую информацию о жилых комплексах, но и существенно экономит деньги.