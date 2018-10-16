жк днепропетровская 37 евротрешка

16 Октябрь, 2018


Актуальное
Главная
Новости компаний

Популярные новостройки Одессы

Написал (а)
Дата:
в: Новости компаний
Оставить комментарий

Популярность нового жилья вполне объяснима. В жилых комплексах, как правило, предусмотрено всё до малейших деталей. А выгодная стоимость, по которой можно взять апартаменты еще на этапе строительства, позволяет удачно вложить сбережения.

Удобная планировка, различные размеры квартиры от студии до четырехкомнатных, магазины, студии детского творчества, спортивные клубы – в новостройках, как правило, всё рядом. Кроме того, новое жилье построена с учетом современных технологий.

Здесь уже пластиковые окна, новая, современная система отопления, нередко встречается автономная подача горячей воды. Благодаря этим новшеств в квартире комфортно в любое время года, а в кране всегда есть горячая вода.

В Одессе сейчас возводится ряд комплексов, которые можно приобрести по ценам застройщика. Несмотря на то что клиент работает с уполномоченным агентством http://fresco.od.ua , оплачивать его услуги не требуется. По мнению экспертов по недвижимости, будущему владельцу квадратных метров выгоднее работать с точкой продаж новостроек, чем с каждым застройщиком в отдельности. Так он сможет проанализировать все варианты и выбрать оптимальный.

Интенсивной застройке подвергается Киевский район Одессы. Здесь можно выбрать жилье в клубном доме с площадью квартир от 36 и ценой чуть более 50 000 долларов. Вниманию покупателей предлагаются крупные жилищные комплексы «Восход», «Два Академика», «Континент», «Жемчужина» и другие. Здесь жилье стоит брать тем, кто ценит современный стиль, хочет жить на высоте, любит смотреть на шикарный пейзаж из окна. Скоростные лифты доставляют жильцов хоть на пятый этаж, хоть на пятнадцатый. Комплексом предусмотрены удобные подъезды, а наличие подземного паркинга для машин позволяет застраховать себя от угона машины и даже такого неудобства, как длительное прогревание в зимнее время.

Обращаясь к профессиональным продавцам недвижимости, клиент не только получают широкий выбор и правдивую информацию о жилых комплексах, но и существенно экономит деньги.

Другие материалы по теме

О нас

Интернет-портал StroyPuls.ru – проект ИД «Северославянское бюро рекламы», сочетающий информационно-аналитическую и справочную информацию о инвестиционно-строительном рынке и городском хозяйстве Петербурга, Северо-Запада и России в целом. Мы предоставляем оперативную и достоверную информацию о ситуации на рынке строительства и недвижимости и даем компаниям возможность быть в курсе всех событий, быстро находить грамотные способы решения возникающих проблем и делиться опытом.

Подписаться на наши журналы

Подписка на журналы

Сетевое издание STROYPULS зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 28 февраля 2018. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-72361

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Северославянское бюро рекламы".

Главный редактор: Немировский М.А.

Адрес электронной почты Редакции: [email protected]

Телефон Редакции: +7(812)6-02-05-06

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

"Использование материалов сайта в интернете допускается только при наличии гиперссылки на источник"
X