Как откачать канализацию

Частные дома, как правило, имеют автономную канализацию, соединяющую точку слива жидких отходов через трубы с септиками или выгребной ямой. В сточные воды неизбежно попадают твердые частицы в виде волос, ниток после стирки и других элементов. Кроме того, поступает жир и грязь.

Даже при создании условий обезвреживания химическими составами и последующей выкачки безвредной воды, твердая фракция в любом случае образуются на дне хранения стоковых вод. Правильно и безопасно откачать канализацию могут только профессионалы. Неверное использование средств для разжижения твердого слоя на дне может привести к отравлению или выводу септиков из строя.

Стоит обратиться к специалистам в случае, если:

уличный туалет нуждается в очистке;

изменился цвет, запах или состав колодезной воды;

выгребная яма или септик наполнены;

глубинная скважина даёт слабый напор воды или некачественную влагу

и в других случаях, когда есть основания подозревать, что система отвода сточных вод работает недостаточно эффективно.

Профессионалы убирают твердые включения не при помощи химических составов, а используя специальный агрегат, илосос. Он состоит из шланга, головки всасывания, насоса, который подает грязевые составляющие из септика или выгребной ямы в бак машины. Ассенизаторы работают максимально быстро и чисто. При погружении шланга илососа в выгребную яму или септик не загрязняется окружающая среда.

Владельцам частных канализаций и дворовых туалетов без стоков стоит помнить, что отходы жизнедеятельности человека являются токсичными и могут нанести уровни только окружающему участку и растениям на нём, но и людям. Выкачка систем канализации и очистка ям может производиться в любое время, лучше позаботиться о выкачки в тёплый сезон. Мороз не нарушает работу ассенизатора, но образование ледяной корки на переполненной яме или внутри септика чревато невозможностью пользоваться канализацией в течение какого-то времени.