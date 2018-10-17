Крестовский остров в Санкт-Петербурге: цены, преимущества выбора элитной недвижимости

Выбор жиль я в Санкт-Петербурге — довольно сложный вопрос. Но если речь идет именно об элитном сегменте, имеет смысл присмотреться к продаже квартир на Крестовском острове. Сегодня это направление привлекает огромное количество людей — а ознакомиться с предложениями рынка можно здесь: https://evspb.ru/gorodskaya-nedvizhimost/krestovskij-ostrov/. Разберемся, чем такое расположение интересно покупателям.

Большой выбор по-настоящему качественной недвижимости

Если у вас высокие требования к уровню жилья, вы точно найдете решение для себя. Застройщики реализовывают на Крестовском острове проекты с любыми возможностями. Это популярные форматы «города в городе», закрытые и охраняемые территории, дворы без машин и удобные просторные парковки, масса площадок для отдыха и развлечений. Большие квартиры с панорамными окнами, огромными террасами и отличными видами — это здесь тоже не редкость. Жилье рассчитано на людей с разными потребностями: на тех, кто живет один или кто переезжает в новое место с большой семьей. Безопасность, высокий уровень комфорта, хорошая обстановка — то, на что делается ставка застройщиками.

Формирование отличного окружения с учетом уровня жизни жильцов

Цены квартир на Крестовском острове часто довольно высокие. Элитная недвижимость доступна лишь людям с определенными финансовыми возможностями. Сейчас это:

предприниматели, бизнесмены;

работники IT-сферы;

успешные люди культуры и искусства;

руководители разных предприятий;

менеджеры «Газпрома» и т. д.

Основная часть этих людей много работает, ценит комфорт, безопасность — а это означает, что в элитных домах можно рассчитывать на хорошее соседство. Плюс ко всему при такой концентрации влиятельных жильцов любой дом будет обслуживаться по высшему разряду. Это ситуация, которая кардинально отличается от того, что есть в районах с социальными квартирами и т. д. Если окружение и уровень соседей важен, Крестовский остров станет отличным решением для приобретения недвижимости.

Другие плюсы этого места

Удобное расположение — еще один важный момент. Квартиры на Крестовском острове в Санкт-Петербурге удобны даже для тех, кто ведет активный образ жизни, много ездит по городу, часто проводит время в центре города. А еще инфраструктура острова постоянно улучшается, добавляются новые возможности для самых требовательных жильцов.

Крестовский остров — отличный выбор именно для элитной недвижимости, так как там созданы все условия для строительства шикарных квартир.