Химически-стойкие краски от коррозии на основе перхлорвиниловой смолы.

В основе лакокрасочных материалов присутствует перхлорвиниловая смола. Смолу получают с помощью хлорирования растворов поливинилхлорида или хлорвиниловой смолы.

Температура разложения смолы 130 — 145 градусов. Это свойство используют для создания прочных ёмкостей и конструкций, которые затем соприкасаются с агрессивными и горячими жидкостями.

Перхлорвиниловые смолы основа при производстве грунтов и эмалей, лаков, клея, химически стойких пластмасс, антикоррозийных и атмосферостойких покрытий. Эти покрытия образуют прочный и эластичный защитный слой, за счет лакокрасочной плёнки.

Такое покрытие предохраняет поверхности от жёстких атмосферных воздействий, влияния агрессивных химических сред и от последствий интенсивных механических нагрузок. Используется для защиты деревянных и металлических поверхностей, а также фасадов домов.

Содержание хлора в готовом продукте на основе перхлорвиниловых смол составляет 64 %. Отсюда и минусы таких материалов — резкий запах, токсичность.

К недостаткам также относится сниженная адгезия к металлам и слабая стойкость к нагреванию.

Из лакокрасочных продуктов на основе перхлорвиниловой смолы выпускают грунт ХС-010, эмали ХС-710, лак ХС-76 и другие ЛКМ.

Грунт ХС-010.

Применяется в многослойных покрытиях в комплексе с эмалью марок ХС и ХВ и лаком для защиты поверхности от воздействия кислот, растворов щелочей и солей. Температурный предел эксплуатации таких поверхностей +60 градусов.

Наносить грунт ХС-010 нужно непосредственно на металл. Способов нанесения много — распыление, налив, нанесение кистью.

Перед началом работ рекомендуется тщательно перемешать грунт в ёмкости, при вязкости выше чем в паспорте качества — разбавить растворителем Р-4 или Р-4А.

При использовании грунтовки ХС-010 нужны меры безопасности — не работать вблизи открытого огня, надеть резиновые перчатки, а при попадании материала на кожу — вымыть тёплой водой с мылом.

Технические характеристики грунта ХС-010: цвет красно-коричневый, высыхает за 1 час при температуре 20оС . Расход материала при использовании в один слой — 95-125 г/м2; 11,6-8,7 м2/л. Наносить слой следует толщиной 15-20 мкм.

Стандарт: соответствует ГОСТ 9355-81.

Эмаль ХС-710.

Применяется поверх грунтовки ХС-010 или ХС-077 и образует водостойкое и бензостойкое защитное покрытие. Температура эксплуатации таких поверхностей — не выше 60 градусов.

Наносится безвоздушным и пневматическим распылением. Температура воздуха при работе с эмалью ХС-010 не ниже минус 10С и не выше плюс 30С. Относительная влажность воздуха — выше 80%.

Если эмаль загустела, допускается разбавление растворителем Р-4, им же очищают инструменты по завершении работы.

Эмаль ХС-710 огнеопасна, поэтому запрещено использование и хранение эмали вблизи открытых источников огня. Соблюдение индивидуальных мер предосторожности — проветривание помещения, защита кожу рук перчатками, а органы дыхания — респиратором для покраски.

Технические характеристики эмали ХС-710: цвет серый, высыхает за 1 час при температуре 20оС . Расход материала при использовании в один слой — 160-200 г/м2 / 6,8-5,4 м2/л. Наносить эмаль рекомендуется толщиной 20-25 мкм.

Стандарт: соответствует ГОСТ 9355-81.

Лак ХС-76.

Применяется поверх грунтовки и эмали как завершающий слой в многослойном защитном покрытии.

Температура эксплуатации таких поверхностей — не выше 60 градусов. Наносится безвоздушным и пневматическим распылением.

Перед применением лак следует тщательно перемешать и разбавить растворителем Р-4 или Р-4А. Этими же видами растворителей очищают инструменты.

Допускается работа с лаком при температуре окружающей среды от минус 10 до плюс 300С. Относительная влажность воздуха — до 80%.

Материал огнеопасен, противопоказаны открытые источники огня, как и попадания лака на кожу, слизистые или в органы дыхания.

Технические характеристики лака ХС-76: глянцевое бесцветное покрытие, высыхает за 2 часа при температуре 20оС . Расход материала при использовании в один слой — 50-70 г/м2. Рекомендуется толщина одного слоя в 20-25 мкм.

Стандарт: соответствует ГОСТ 9355-81.

Лакокрасочные покрытия марок ХС изготавливались по с требованиям стандарта ГОСТ 9355-81. В настоящее время ГОСТ отменён и вместо него действуют стандарты технических условий производства — ТУ. Однако ТУ опираются на ГОСТы, разработанные комитетом по стандартам СССР, но при этом учитывают и особенности современных сырьевых материалов и новые технологии производства лакокрасочных материалов. Поэтому ЛКМ марки ХС соответствуют ГОСТ 9355-81, и эти требования смело можно брать за основные при выборе и заказе материалов марки ХС.