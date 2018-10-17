Алмазные шлифовальные чашки: особенности применения

Для шлифовки бетона, мрамора, кирпича или гранита используют алмазные чашки – насадки на болгарку, УШМ, при этом шлифовальный агрегат должен быть мощным, минимальный показатель мощности – 1500 Вт. Это необходимо, так как обработка твердых материалов требует повышенной силы трения. Если угловая шлифовальная машинка недостаточно мощная, то при надавливании на чашку при работе она остановится, и тогда возможна поломка болгарки.

Виды

Существует несколько типов инструмента для шлифовки бетона или камня. Они имеют одинаковые размеры в диаметре – 125 мм. Это бытовые модели среднего ценового сегмента. Внутреннее отверстие, с помощью которого чашка насаживается на рабочую часть болгарки, составляет 22 мм. Алмазные чашки не сплошные, на их поверхности есть отверстия, предназначенные для охлаждения во время работы. За счет них также снижается вес самого приспособления, что приводит к уменьшению биения устройства при шлифовке.

Все виды чашек можно разделить на две группы:

двухрядная – ее диаметр может быть не только 125, но и 150-230 мм. Используется для черновой обработки материала, причем ею можно действовать на достаточно больших по объему поверхностях. Она снимает слои камня очень мощно и без проблем выравнивает бетонные полы. Логично, что цена таких чашек немаленькая. Если требуется отшлифовать небольшую площадь, достаточно инструмента с меньшим диаметром;

сегментированная турбо – это чашка с алмазным покрытием по краям кромки, которое гладко обрабатывает камень. Она применяется там, где нужно выровнять поверхность участков в пару метров, причем очень важен показатель качества работы. Используется и для выполнения кромок и фасок на гранитной, мраморной плитке, показывая безупречный результат. Сегментированные алмазные шлифовальные чашки задействуют в создании изгибов, ими пользуются скульпторы и мастера художественной резки. Чем меньше диаметр чашки, тем точнее получается работа.

Как увеличить срок службы инструмента

Специалисты дают несколько рекомендаций тем, кто еще не имеет опыта обращения с алмазными чашками:

Изначально нужно ставить инструмент в щадящий режим, чтобы чашка правильно «приработалась». Стараться не касаться насадкой острых краев, так она износится быстрее. Нельзя шлифовать поверхности с трещинами. Шлифмашину нужно крепко держать, но не давить на нее, чтобы не спровоцировать сильные удары.

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