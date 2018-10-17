Продолжается регистрация на I Международный форум транспортной инфраструктуры

Организаторами мероприятия выступают Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга и Ассоциация предприятий дорожного комплекса (АСДОР).

На сайте https://roadforumspb.com продолжается регистрация участников на I Международный форум транспортной инфраструктуры, который состоится в Санкт-Петербурге в период с 27 по 30 ноября 2018 года. Общее число всех принятых заявок на данный момент составляет около 350 человек.Международный форум транспортной инфраструктуры является новой площадкой для активизации полилога между бизнесом, властью и научным сообществом. Мероприятие будет проходить при поддержке Министерства транспорта Российской Федерации и объединит представителей государственных структур, производителей, поставщиков оборудования, техники и материалов для дорожного хозяйства, проектировщиков и строителей из различных регионов России и зарубежья.

На данный момент свое участие в форуме подтвердили представители органов исполнительной и законодательной власти из 14 российских регионов, среди которых Ямало-Ненецкий автономный округ, Тверская область, Нижний Новгород, Ивановская область, Алтайский край, Новокузнецк, Амурская область, Тюмень, Костромская область, Ульяновская область, Казань и другие.

Также официальную регистрацию на форум прошли более 50 коммерческих компаний. Несколько из них приняли решение стать деловыми партнерами форума: ЗАО «Пилон», ООО «СК «Орион Плюс», ООО «ПТФ Евротест», ООО «Гифтек Рефлекшн». Генеральным партнером форума выступит АО «Ленпромтранспроект» – проектная организация России, отмечающая в этом году 90-летний опыт в области проведения инженерных изысканий и комплексного проектирования объектов транспортной инфраструктуры.

Кроме этого, поддержали проведение форума и направили своих представителей для участия в нем четыре профильных вуза Санкт-Петербурга – Санкт-Петербургский архитектурно-строительный университет (СПб ГАСУ), Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, Санкт-Петербургский горный университет и Петербургский государственный университет путей сообщения императора Александра I (ПГУПС).

Гостей и участников форума ждет обширная деловая программа. 27 ноября, в первый день форума, состоится панельная дискуссия с обсуждением перспектив развития региональной дорожной сети до 2024 года и источников финансирования будущих преобразований. В целом в рамках форума запланировано проведение 12 круглых столов по важным для дорожного сообщества темам, среди которых: безопасность на объектах транспортной инфраструктуры, развитие подземного пространства, транспортное планирование и моделирование, развитие инноваций в области строительства дорог, содержание и ремонт городских дорог, российские и зарубежные инновационные технологии, техника, материалы и оборудование, применяемые в дорожной отрасли и другие темы.

На настоящий момент свое участие в деловой программе форума подтвердили 69 докладчиков. Активный интерес проявляют спикеры из зарубежных стран. Уже согласовали свое участие специалисты из Италии, Нидерландов, Австралии, Белоруссии. Также ожидается подтверждение об участии от докладчиков из Турции, Южной Кореи, Австрии, Казахстана.

Во второй день форума запланирован Фестиваль инвестиционных проектов. Это своеобразный обмен межрегионального и международного опыта подготовки, планирования, строительства объектов транспортной инфраструктуры на основе государственно-частного партнерства. На фестивале будут представлены перспективные инфраструктурные проекты, для реализации которых требуется инвестор.

В рамках форума участники и гости мероприятия смогут увидеть последние новинки техники, познакомиться с самыми современными технологиями в области проектирования и строительства транспортных сооружений. Все они будут представлены в рамках специальной экспозиции, которая будет работать на протяжении всех дней форума. Свои стенды в рамках работы выставки представят более 20 подрядных, проектных организаций и производителей материалов для дорожной отрасли. В списке – АО «КВИНТМАДИ», ГК «Геоизол», ООО «Гидрозо», АО «Аспект Северо-Запад», ГК «АБЗ-1», ООО «Новые технологии строительства», ОАО «Северсталь-метиз», ООО «НПП СК МОСТ», ГК «Точинвест», ООО «НПФ Бастион», ООО «Фортрент», ООО «КТБ Стройприбор» и другие.

Генеральными информационными партнерами форума выступают «Авторадио» и журнал «Дорожная держава». Среди информационных партнеров форума – ряд профильных и общественно-политических изданий: общероссийский журнал «Транспортная безопасность и технологии», газета «Строительный Еженедельник» и портал www.asninfo.ru, журнал «Строительство и городское хозяйство» и портал www.stroypuls.ru, журналы «Строительство Технологии Организация» («СТО»), «Путевой навигатор», «Мир дорог», портал www.dorinfo.ru, газета «Петербургский дневник» и другие. Прямая трансляция с мероприятий форума будет происходить на портале «Город+».

Форум пройдет в 4-м павильоне выставочного комплекса «Ленэкспо» в Гавани. Более подробнее узнать о программе форума, а также зарегистрироваться на мероприятие можно по адресу https://roadforumspb.com

Приглашаем представителей профильных органов власти субъектов РФ, производителей, поставщиков оборудования, техники и материалов для дорожного хозяйства, проектировщиков и строителей принять участие в форуме. Также приглашаем к сотрудничеству средства массовой информации, которые смогут выступить информационными партнерами мероприятия. Информацию о сотрудничестве со СМИ можно получить по тел. +7 (812)576-12-14.