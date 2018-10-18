Кадастровая палата Ленобласти поможет зарегистрировать право за 1 день!

Ведомство старается решать поставленные задачи максимально быстро.

В сентябре по 77 % электронных заявлений государственная регистрация прав прошла за один день, благодаря внутриведомственному приказу Управления Росреестра по Ленинградской области от 28.11.2017 №362 «О сокращении сроков некоторых регистрационных действий по осуществлению государственной регистрации прав на недвижимое имущество по заявлениям, направленным в электронном виде посредством электронного портала Росреестра», согласно п.1. которого предусмотрена регистрация прав за 2 дня.

Также граждане могут воспользоваться комплексными консультационными услугами филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ленинградской области по адресу : г. Всеволожск, ул. Заводская, д.6, где специалисты оформят ЭЦП и помогут сдать документы на регистрацию права в электронном виде.