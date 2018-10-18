жк днепропетровская 37 евродвушка

18 Октябрь, 2018


Актуальное
Главная
Новости компаний

Кадастровая палата Ленобласти поможет зарегистрировать право за 1 день!

Написал (а)
Дата:
в: Новости компаний
Оставить комментарий

Ведомство старается решать поставленные задачи максимально быстро.

Регистрация
Фото: pixabay.com

В сентябре по 77 % электронных заявлений государственная регистрация прав прошла за один день, благодаря внутриведомственному приказу Управления Росреестра по Ленинградской области от 28.11.2017 №362 «О сокращении сроков некоторых регистрационных действий по осуществлению государственной регистрации прав на недвижимое имущество по заявлениям, направленным в электронном виде посредством электронного портала Росреестра», согласно п.1. которого предусмотрена регистрация прав за 2 дня.

Также граждане могут воспользоваться комплексными консультационными услугами филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ленинградской области по адресу : г. Всеволожск, ул. Заводская, д.6, где специалисты оформят ЭЦП и помогут сдать документы на регистрацию права в электронном виде.

Теги:

Другие материалы по теме

О нас

Интернет-портал StroyPuls.ru – проект ИД «Северославянское бюро рекламы», сочетающий информационно-аналитическую и справочную информацию о инвестиционно-строительном рынке и городском хозяйстве Петербурга, Северо-Запада и России в целом. Мы предоставляем оперативную и достоверную информацию о ситуации на рынке строительства и недвижимости и даем компаниям возможность быть в курсе всех событий, быстро находить грамотные способы решения возникающих проблем и делиться опытом.

Подписаться на наши журналы

Подписка на журналы

Сетевое издание STROYPULS зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 28 февраля 2018. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-72361

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Северославянское бюро рекламы".

Главный редактор: Немировский М.А.

Адрес электронной почты Редакции: [email protected]

Телефон Редакции: +7(812)6-02-05-06

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

"Использование материалов сайта в интернете допускается только при наличии гиперссылки на источник"
X