Деловая программа Инвестиционного форума 2018 года посвящена инвестиционным вызовам мегаполисам

Комитет по инвестициям Санкт-Петербурга опубликовал деловую программу III Ежегодного инвестиционного форума в Санкт-Петербурге на сайте мероприятия.

Программа форума, который пройдет 12-13 ноября, объединена главной темой «Инвестиционные вызовы мегаполисам – потенциал Санкт-Петербурга» и охватывает широкий круг актуальных вопросов: от новых принципов региональной политики до конкретных мер по поддержке бизнеса, социального предпринимательства и обеспечения комфортного делового климата в городе.

В первый день работы форума с 10.00 на площадке Музейно-выставочного центра «Россия – Моя история» состоятся дискуссии на темы новых правовых аспектов государственно-частного партнерства, привлечения инвестиций в сферы спорта и фармацевтики, проектного финансирования, развития промышленности и индустриальных парков, креативных индутрий. Также на сессиях обсудят пути становления Санкт-Петербурга как «smart city» и развития цифрового банкинга.

Главное деловое мероприятие Инвестиционного форума, пленарное заседание, начнется 12 ноября в 14.00. В рамках выступлений эксперты затронут вопросы фокусных сфер для привлечения инвестиций в регион, усиления конкуретных преимуществ – научного и образовательного потенциала, развитой инфраструктуры, трудовых ресурсов, новых инструментов для увеличения числа инвестиционных проектов.

Также участники обсудят новые пути развития региона как транспортно-логистического «хаба» страны, привлечение инвестиций в сферу здравоохранения, представят лучшие практики взаимодействия бизнеса и власти.

Второй день форума будет посвящен сферам развития инвестиционного потенциала проектов культуры, легкой промышленности, креативных индустрий и социального предпринимательства. Будут затронуты вопросы привлечения инвестиций в условиях действия международных санкций.

Спикерами и участниками форума традиционно выступят представители федеральных и региональных органов власти, ведущие экономисты и предприниматели, руководители крупных российских и зарубежных компаний.

Инвестиционный форум проходит в Санкт-Петербурге с 2016 года, за это время его посетило более 1500 ведущих региональных и федеральных экспертов в вопросах инвестиций, экономики и финансов. Форум зарекомендовал себя как крупнейшее региональное мероприятие, посвященное вопросам инвестиционной деятельности.

К участию приглашаются представители бизнеса и эксперты ключевых сфер экономики. Зарегистрироваться на мероприятие можно на сайте форума: investforum.spb.ru.