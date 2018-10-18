Ламинат это отлично напольное покрытие. Оно сочетает в себе высокую износостойкость, великолепный дизайн, богатую гамма расцветок и фактур и при этом недорогую стоимость. Покрытие подходит для офисов и жилых помещений. Всё, что остаётся делать человеку, который решил приобрести ламинат на пол помещения, это выбрать производителя.



На рынке представлено много вариантов ламината, но особенно выделились предложения бельгийской фирмы Unilin, в собственности которой находится марка Квик Степ. Сегодня этот концерн входит в тройку лидеров по всему миру по объемам изготовления и продаж.

Ламинат Quick-Step выпускается в Бельгии. На поверхность каждой плитки наносится специальное антистатическое покрытие. На первый взгляд, это кажется излишеством, но все хозяйки знают, насколько сложно удалить пыль, которая буквально прилипает к полу.

Мнение, что ламинат боится воды, опровергают специалисты марки Квик Степ. Более 5 лет назад они предложили особый синтетический состав, который идеально повторяет рисунок и внешний вид натурального ламината, но при этом совершенно не боится контакта с влагой.

Причина популярности продукции бельгийского производителя — это высочайшее качество. Чтобы обеспечить его, Unilin приобретает древесину, руководствуясь собственными высокими критериями. Сырье сертифицировано и отсортировано. В основу плиты положено каучуковое дерево. Возраст каждого из них более 25 лет. Раньше использовать растения нельзя в виду выделения особого вещества.

Все клеящие составы и лаковые материалы соответствуют высоким стандартам европейской безопасности. А кроме того (и это что не может не радовать тех, кто заботится об экологии нашей планеты) заводы бельгийского производителя используют возобновляемые источники тепловой энергии. Отходы от производства являются сырьем для тепла, которое требуется при создании следующей партии ламината.

Покупатель имеет возможность выбрать расцветку и фактуру, а о том, чтобы каждый продукт был качественным, позаботился производитель. Нижний слой ламината ударопрочный, затем проложен тонкий слой стекловолокна и звукоизоляции. Декоративный слой имитирует натуральный паркет, а защитные химические свойства предотвращает истирание и повреждения.