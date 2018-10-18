Все о срубах

Русским, и не только, традиционным жильём всегда был сруб. Это всегда был самый доступный способ строительства, который со временем приобрёл новые качества. Внедрение новых технологий в такой способ возведения домов позволило получить качественное и долговременное жилище.

Существует несколько технологий рубки, каждая из которых делается по своим принципам. Они отличаются только способом укладки брёвен. В основном же у них принцип один и тот же – брёвна собираются в конструкцию, соединяющуюся при помощи различного вида пазов. Такая конструкция имеет целый ряд достоинств, среди которых основным является полная экологичность.

Таким образом сейчас возводят как жилые дома, так и бани, одинаковым успехом пользуется и то, и другое. Здесь http://44srub.ru/ можно узнать все детали.

Особое внимание при возведении сруба уделяется дереву. От его качества и свойств зависит долговечность и качество самого дома. Используют сейчас чаще всего оцилиндрованное бревно, с которого снимается верхний слой и придаётся ровная цилиндрическая форма. Такое бревно использовать легче всего, его легче укладывать и обрабатывать.

Для сруба используют несколько пород дерева.

• Сосна. Она неприхотлива в использовании, достаточно долговечна, с этим деревом очень просто работать. Основным его преимуществом является отсутствие каких-либо деформаций при его усыхании.

• Лиственница, она обладает такими же свойствами, как и сосна, хорошо сохраняет свою форму, обеспечивает дом прочностью и долговечностью. Но у неё есть один недостаток – лиственница твёрдая, поэтому её тяжело обрабатывать. Но её всё равно используют, ведь она практически не поддаётся гниению, что и определяет выбор в большинстве случаев.

• Кедр. По свойствам похож на сосну, но обладает более мягкой древесиной. Его отличительной особенностью является древесина с красивой текстурой и приятным запахом.

• Осина. Имеет красивую текстуру, белый оттенок, её легко обрабатывать. Осина хорошо держит влагу и обладает хорошими эксплуатационными свойствами. Но при нагреве она выделяет неприятный запах.

Перед использованием дерево должно как следует высохнуть, чтобы потом оно не деформировалось и не давало усадки. Для того, чтобы оно прослужило как можно дольше, его обрабатывают специальными составами, предотвращающими образование всевозможного вида грибков и появление вредителей. Также это помогает защитить дерево, самый пожароопасный строительный материал, от возгорания.