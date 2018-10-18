Может показаться, что выбрать обои для комнаты — это несложно. Ведь в магазине присутствует широкий ассортимент товаров. Но именно большое количество предложений в сочетании с их техническими характеристиками и разнообразным рисунком затрудняют выбор.

Это только кажется, что в процессе ходьбы по строительному магазину, человек выберет обои легко. Лучше это делать в интернет-магазине своего города. Например, если вы берёте обои в Пензе , доставка по городу будет недорогой, а в некоторых случаях вообще бесплатной.

Правильно подобрать обои помогает анализ помещения. В светлую комнату можно клеить как яркие, так и темные дизайны. А вот для темной лучше подойдут светлые обои. Благодаря им не будет ощущения мрачности.

Во вторичном жилом фонде многие квартиры имеют невысокие потолки. Чтобы они не казались ещё ниже, лучше избегать крупного рисунка на стенах. Подойдёт нейтральный или очень мелкий. А если при этом сама комната еще и небольшая по площади, то лучше остановиться на светлом варианте.

Нередко от обоев владелец жилого помещения ожидается колите дефектов стен. Это помогут сделать толстые виниловые или флизелиновые. Лучше брать рельефный рисунок, он хорошо маскируют стыки и другие недостатки. На идеально ровную стену можно поклеить и бумажный вариант. Тем более, что на рынке представлены интересные обои с крупным рисунком, которые можно разместить на одной открытой стене, чем создать иллюзию большого окна во внешний мир.

В ванной комнате обычно обои не клеятся, а вот на кухне, если не планируются плитка, то они будут смотреться уместно. Учитывая риски загрязнений и оседания жира, лучше взять моющиеся варианты. Ценовой диапазон в современных обоев огромный. Самые недорогие можно взять от нескольких сотен за рулон, а продукцию брендовых производителей предлагают в несколько раз дороже. Каждый покупатель сможет выбрать на свой вкус и бюджет.