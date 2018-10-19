Каждый мастер подтвердит, что ремонт или приведение в порядок территории частного дома требует серьезных вложений. Бытует мнение, что на любой проект необходимо составить смету, а затем умножить на 2, чтобы получить реальный бюджет. Это справедливо, но только отчасти. Чтобы строительные работы вписались в финансовые ожидания заказчика, важно подобрать правильных партнеров.

Конечно, удобнее купить все необходимые товары в одном месте. Так можно сэкономить на доставке, получить бонусы, успеть взять что-то по акции. Возможности строительных гипермаркетов или крупных магазинах вашего города — далеко не всегда удачный выход из ситуации. Заказчику приходится выбирать из того что есть с учетом своих пожеланий, но они будут уже на втором плане.

Вместимость даже самого крупного в стране гипермаркет строительных товаров значительно меньше, чем возможности интернет площадки.

Стройкаталог — это возможность заказать широкий ассортимент товаров в одном месте, но от разных поставщиков. Это, по сути дела, объединение колоссальных возможностей гипермаркетов и других специализированных магазинов. Товары отсортированы по виду и назначению. То есть, человеку не приходится посещать сайт каждого продавца в отдельности, чтобы найти товар и сравнить его. Важно определиться, какой шуруповёрт, какие обои, какая плитка или напольное покрытие вам требуется. После этого стоит найти это предложение в каталоге на сайте, а затем ознакомиться с техническими характеристиками и заказать напрямую у продавца.

Возможности интернет площадки позволяют расширяться без ограничений. Сколько бы материалов, инструментов и мебели для дома не продавалось на торговых площадях магазинов, все их можно объединить в строительном каталоге.

Для покупателя работа со стройкаталогом означает быстрый поиск необходимых наименований, а для продавца — это привлечение дополнительных целевых клиентов.