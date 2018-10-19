Главная газовая площадка страны собрала специалистов отрасли со всего мира

С 2 по 5 октября в Санкт-Петербурге прошел VIII Петербургский международный газовый форум. В этом году Форум побил свой рекорд: за 4 дня работы мероприятие посетили 16 500 человек, в том числе 5000 делегатов из 51 страны. В рамках выставочной экспозиции продемонстрировали разработки для газовой отрасли 510 компаний из 18 стран.

Открывая Пленарное заседание, посвященное роли и месту газа в энергобалансе мировой экономики, Председатель Правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер отметил, что в Петербурге разместилась штаб-квартира крупнейшей в мире энергетической компании «Газпром», а Петербургский международный газовый форум становится все более масштабной площадкой для развития отрасли. В своем выступлении Алексей Миллер также рассказал о перспективах газового рынка до 2025 года: «По прогнозам, мировой спрос на газ будет уверенно расти, и этому ничего не угрожает со стороны других энергоресурсов. «Газпром» прогнозирует такой рост на 17% до 2025 года, причем основной вклад в этот мировой спрос будет вносить Китай – около 30%».

Обзор европейского газового рынка в рамках пленарного заседания представил Председатель Правления, Главный исполнительный директор компании OMV Райнер Зеле: «Добыча газа в Европе заметно сокращается, поэтому импорт будет только расти и спрос на газ сохранится». Коммерческий директор Uniper Kиф Мартин отметил на сессии, что цены на ископаемое топливо увеличились в 2–3 раза, при этом газ занимает особенное место: «Благодаря технологиям газ теперь поставляется в новые страны, наблюдается гигантский рост его потребления, а СПГ пока рассматривается как премиум-продукт».

Вице-президент Китайской национальной нефтегазовой корпорации (КННК) Вэйчжун Цинь указал на то, что китайская экономика должна опираться на качественную энергию. В последние годы доля природного газа стремительно выросла в Поднебесной с 3 до 7%. О перспективах природного газа рассказал Председатель Правления компании Verbundnetz Gas Ульф Хайтмюллер. По мнению эксперта, в Европе ожидается рост спроса на газ: «Природный газ – ключ к экологичному будущему Германии, причем у газа есть колоссальный потенциал и в других отраслях».

Президент Международного газового союза Джо М. Канг поделился исследованиями: в Азии растет доля использования природного газа, это становится актуальным даже для бункеровки судов на СПГ. При этом необходимо обеспечивать безопасность, устойчивость поставок и доступную стоимость газа, считает он. Подводя итоги заседания, модератор Кевин Оуэн, представляющий Russia Today, отметил, что газ будет играть все более значимую роль в мировом энергобалансе. При этом необходимо учитывать роль Китая как крупного импортера газа, продолжать развитие экспорта российского газа в Европу, просвещать потребителей о ценности и экологичности газа, сдерживать рост цен, обеспечивать гарантированную и безопасную систему поставок. России в этих процессах отведена ключевая роль.

В рамках VII Международного конгресса специалистов нефтегазовой индустрии состоялись более 90 деловых мероприятий: пленарные сессии, конференции, круглые столы, закрытые совещания, выездные технические экскурсии. Участники уделили особое внимание вопросам энергетической безопасности, газомоторному топливу, нефтегазохимии, импортозамещению в нефтегазовом секторе, газораспределению, газопотреблению и другим актуальным темам.

Впервые в программу Форума была включена Международная конференция по проблемам природного газа и газопроводов стран Северо-Восточной Азии, собравшая свыше 100 участников, в том числе представителей Кореи, Японии, Китая, Монголии, Вьетнама. Темы дискуссий отразили актуальные тенденции газового рынка стран Северо-Восточной Азии, включая проект создания единой газотранспортной системы, газовый дефицит в Японии и стремление этой страны стать региональным «газовым хабом».

Серия мероприятий была посвящена развитию российской газомоторной отрасли и использованию СПГ в качестве топлива. К 2020 году крупные российские города должны перевести на газ половину общественного и коммунального транспорта. Такой подход позволит существенно улучшить экологическую ситуацию в регионах и сэкономить значительные средства. Правительство готово стимулировать данный процесс, ориентируясь на опыт наиболее продвинутых в этом деле стран. «Направление газомоторного топлива активно развивается во многих странах. Китай уже перевел 6 млн машин на ГМТ. В Италии 1,2 млн машин используют газ, хотя это та страна, где своего газа нет», – объясняет Виктор Зубков, председатель Совета директоров ПАО «Газпром», специальный представитель Президента РФ по взаимодействию с Форумом стран-экспортеров газа.

Одной из центральных на Форуме стала тема импортозамещения. На круглом столе «Импортозамещение и перспективы экспорта российских нефтегазовых технологий» эксперты рассказали о государственной политике экспорта и потенциале отечественной промышленности для перехода от замещения к продаже отечественной продукции за рубежом. Страна уже 4 года проводит программу замещения зарубежных товаров, тем самым стимулируя развитие производства в стране, а ключевой задачей перед государством стоит снижение зависимости от импорта с 60% до 43% к 2020 году.

Традиционно диалог поколений в энергетической и газовой отрасли возобновился на Молодежном дне, где представители ведущих энергетических компаний, таких как ПАО «Газпром», Uniper, Shell, Wintershall Holding GmbH и Schneider Electric Russia & CIS, встретились с российскими и европейскими студентами. Лидеры крупнейших международных отраслевых компаний не только поделились с молодежью своим опытом, но и подробно рассказали молодой аудитории об особенностях отрасли. Топ-менеджеры раскрыли некоторые секреты ведения бизнеса в современном мире и дали несколько прогнозов о том, как будет развиваться рынок.

В 2018 году экспозиция Петербургского международного газового форума объединила на площади 30 000 кв. м крупнейшие отраслевые выставки: «InGAS Stream – Инновации в газовой отрасли», «Импортозамещение в газовой отрасли», «Газомоторное топливо» и «РОС-ГАЗ-ЭКСПО». 510 экспонентов из 18 стран представили более 330 образцов оборудования. Один из участников – «Кировский завод Газовые Технологии» – презентовал технологическое оборудование для автомобильных газонаполнительных компрессорных станций (АГНКС). Производственные мощности в рамках экспозиции представили трубные предприятия – ТМК, ЧТПЗ, ОМК, «Северсталь». Компания PSI продемонстрировала свои достижения в области локализации программного обеспечения под требования российских производителей.

Коллективный стенд Российского экспортного центра (РЭЦ) объединил 6 российских компаний, деятельность которых связана с разработкой решений для нефтегазовой отрасли, в том числе с проектированием, производством и сервисным обслуживанием нефтегазового оборудования, инжинирингом в области транспортировки и подготовки нефти, газа и воды. С индивидуальными стендами при поддержке РЭЦ выступила 21 компания – ведущие производители России в нефтяной, газовой, нефтехимической, химической, металлургической и других отраслях. Среди участников ПМГФ при поддержке РЭЦ были представлены такие компании, как ЧТПЗ, «Группа ГМС», ПКБА, СКАТЗ, «Салаватнефтемаш», «Кировский завод Газовые Технологии», «Интралайн», «РМЗ РариТЭК», «Техцентр РариТЭК», «Прософт-Системы», «ГСК Холдинг», «РГМ Нефть-Газ-Сервис», «Петролайн-А», «Константа-2», НПП «Технопроект», «БВН инжениринг» и другие.

На III Корпоративной выставочной экспозиции «Импортозамещение в газовой отрасли» 49 отечественных научно-производственных организаций представили свыше 200 образцов высокотехнологичной импортозамещающей продукции. Большая их часть успешно внедряется в производство и в настоящее время находится в опытной эксплуатации на объектах ПАО «Газпром».

Петербургский международный газовый форум стал эффективной деловой площадкой, где участники заключили знаковые для отрасли соглашения. Так, компания «Газпром» договорилась о стратегическом сотрудничестве с OMV, Shell, «Роскосмосом», ОДК, ТМК и другими компаниями. Новым витком развития в сегменте газомоторного топлива станет соглашение «Газпрома» с «Транснефтью». На полях форума также подписали меморандумы NGVA, KANFV, «РариТЭК», РЭЦ, Фонд инфраструктурных и образовательных программ, Ассоциация строительных организаций газовой отрасли и многие другие.

По традиции в «Экспофоруме» состоялся финиш международного автопробега техники на природном газе. В этом году автопробег «Газ в моторы – 2018» стал самым протяженным в мире и претендует на то, чтобы попасть в Книгу рекордов Гиннесса. За 30 дней колонна пересекла 3 государственные границы (Китай, Казахстан и Россия), проехала 19 регионов и преодолела около 10 тысяч километров. Машины, которые участвовали в пробеге, подтвердили, что газомоторная техника является надежной, экономичной и экологичной.

ПМГФ-2018 прошел при поддержке Министерства энергетики Российской Федерации, Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, Правительства Санкт-Петербурга, Российского экспортного центра, Российского газового общества и Национального газомоторного консорциума Италии (NGV Italy).

Генеральным партнером ПМГФ-2018 стала компания «Газпром», партнером конгрессной программы – Energy Delta Institute. В качестве партнеров Форума также выступили OMV, Uniper, ГК «Комита», «Газпромбанк» (Акционерное общество), «Газпром автоматизация», ТМК, «Группа ГМС», ЧТПЗ, ОМК и «Сургут перевалка».