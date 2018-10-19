Деловую программу 100+ Forum Russia обсудили в Минстрое России

В Минстрое России состоялось заседание Оргкомитета форума под председательством главы ведомства Владимира Якушева. Деловая программа Форума будет расширена, а формат мероприятия изменится.

Открывая заседание, министр отметил важность проведения форума, что подтверждается ежегодно растущим количеством участников из разных стран. Работа форума способствовала дополнению нормативно-технической базы по высотному строительству новыми документами. «Минстрой сегодня активно занимается разработкой нормативно-методических документов, которые компенсируют утратившие силу и устаревшие документы в области высотного строительства. За три года совместно с профессиональным сообществом ведомством были разработаны правила градостроительного проектирования, проектирования и эксплуатации высотных зданий и комплексов, требования к конструкциям фундаментов и инженерным системам высотных зданий», — рассказал в ходе заседания министр Владимир Якушев.

Как рассказал на заседании заместитель губернатора Свердловской области Сергей Швиндт, в текущем году программа форума будет расширена. В частности, в деловую программу форума включены новые направления, касающиеся реновации городских территорий мегаполисов, применения автоматизированных технических систем и технологий информационного моделирования в строительстве, цифрового прототипирования на основе информационного моделирования зданий и сооружений, управления и эксплуатации высотных объектов.

Изменится в текущем году и формат мероприятия. Впервые пройдут форумы одного дня: Российский форум BIM-технологий, Международный форум архитектуры, градостроительства и дизайна «АрхЕвразия 2018», форум Уральского содружества в сфере строительства, форум конструкторов-строителей и инженеров-расчетчиков. Основная деловая программа 100+ Forum Russia займет два дня — 6-7 декабря, запланировано 43 секции.

Ответственный секретарь Оргкомитета, руководитель рабочей группы по подготовке к 100+ Forum Russia Вера Белоус отметила, что более половины деловых мероприятий форума для строителей, девелоперов, архитекторов, проектировщиков. «Наша основа — это секции для «узких» специалистов, например, по расчету и устройству фундаментов, инженерным изысканиям. Запланированы секции и для широкого круга слушателей по благоустройству, созданию комфортной городской среды. К ним посетители также проявляют большой интерес», — добавила она. С полной программой форума можно ознакомиться в разделе ПРОГРАММА.

На форуме также будет развёрнута масштабная выставка новейших достижений и технологий в строительстве и производстве стройматериалов. В этом году к участию в выставке планируется привлечь 120 компаний. Основными направления выставки стали: строительные технологии и оборудование, BIM и цифровые технологии в строительстве, девелопмент, архитектура и градостроительство, строительные материалы и техника, архитектурное освещение. Подробнее об условиях участия в разделе ВЫСТАВКА.

Значимость предстоящего мероприятия на заседании также отметил первый заместитель Председателя Комитета Совета Федерации ФС РФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Аркадий Чернецкий. «Форум неоднократно подтверждал значимость и востребованность для всей отрасли. Аккумулируя в первую очередь именно отечественные разработки в области строительства, способствуя их продвижению и развитию в регионах. Региональные строительные компании получают возможность заявить о своих компетенциях и выйти на новые строительные рынки», — подчеркнул Аркадий Чернецкий.

Напомним, Форум высотного и уникального строительства 100+ Forum Russia проводится ежегодно в Екатеринбурге. В 2017 году 100+ Forum Russia посетили более 6000 участников из 23 стран, проведено 74 деловых и научных мероприятия, доклады представили 350 спикеров, из них 45 из Великобритании, Германии, Китая, Италии, США. В выставочной части размещалось около 100 компаний. В 2018 году на форуме ожидается более 10000 посетителей со всего мира. Посещение всех мероприятий форума бесплатное. На официальном сайте форума открыта онлайн-регистрация участников.