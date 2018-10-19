В Екатеринбурге спроектируют новое освещение Москвы и покажут интеллектуальную систему организации пассажиропотока в лифтах

В Екатеринбурге с 5 по 7 декабря в рамках Международного форума высотного и уникального строительства 100+ Forum Russia состоится выставка новейших достижений и технологий в строительстве 100+ Technologies. Здесь представят инновационные материалы и технологии возведения современных уникальных объектов.

«Выставка традиционно привлекает внимание ключевых игроков рынка – в прошлом году мы собрали 86 экспонентов и более 6000 посетителей. Это эффективная площадка для профессионалов, заинтересованных в конкретных результатах, место конструктивного диалога с представителями власти и бизнеса, российскими и зарубежными экспертами, обмена опытом и контактами, проведения переговоров и презентаций» – отмечает руководитель рабочей группы оргкомитета форума Вера Белоус

Чего ждать от 100+ Technologies в этом году? Технологических прорывов отрасли – от инновационных материалов до уникальных методов проектирования и строительства. Среди экспонентов – крупнейшие российские и зарубежные предприятия Европы, Америки, Ближнего и Дальнего Востока

Ключевые направления 100+ Technologies – современные материалы, архитектурное освещение, строительная техника, девелопмент, архитектура и градостроительство, инновационное оборудование, BIM и цифровые технологии.

Впервые в Уральском регионе будет представлена компания Rokra Peiner System (Сыктывкар) – единственная в России, кто использует внутреннюю уникальную систему наращивания высоты башенного крана. «Наша система удешевляет и ускоряет процесс монтажа крана, приводит к экономии при его транспортировке и является максимально безопасной» – отмечают в компании. Челябинский лифтостроительный завод «ВИТЧЕЛ» покажет свои инновационные разработки, в частности – интеллектуальную и энергоэффективную систему организации пассажиропотока в зданиях с большим количеством лифтов.

В планах организаторов – удивить профессионалов и доступно продемонстрировать новейшие технологии в действии. Так, самые узнаваемые архитектурные профили российских городов получат новую интерпретацию. Разработчики концептов архитектурного освещения предложат свое видение ночной Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Новосибирска и Владивостока.

«Мы хотим создать галерею масштабных барельефов из знаковых объектов этих городов и по-новому показать сталинские высотки, МГУ, ансамбль кремлевских башен, Исаакиевкий собор, Адмиралтейство, дворцовые комплексы Петербурга, Лахта Центр, новосибирский оперный театр и мосты Владивостока. Екатеринбург мы планируем представить рельефом знаковых объектов конструктивизма: гостиницы «Исеть» и Белой башни, а также показать здания цирка, Театра оперы и балета, проект всемирно известного британского архитектора Нормана Фостера – штаб-квартиру компании РМК. На 100+ Technologies наши экспоненты смогут предложить самые амбициозные проекты по освещению столицы и ключевых городов России», – подчеркнула Вера Белоус.

Лучшие реализованные проекты по освещению городов мира будут представлены в фотогалерее выставки. Экспозиция будет имитировать городской проспект, по которому можно будет путешествовать из одной страны в другую.

На выставке в Екатеринбурге можно будет увидеть действующий макет ландшафтной аэродинамической трубы, в которой испытания на прочность подвергаются главные мосты страны – здесь имитируются ураганы, землетрясения и цунами. Волновые и ветровые нагрузки и проверку на сейсмоустойчивость пройдут известные морские объекты и другие уникальные сооружения.

Автоматизированные модели управления стадионами, аэропортами и целыми городами продемонстрируют работу искусственного интеллекта и применение BIM-технологий в режиме повседневной эксплуатации и в условиях чрезвычайных ситуаций. В частности, в секции цифрового моделирования состоится презентация BIM-модели утилизации мусора в современном мегаполисе. Технологии смарт-сити с автоматизацией управления городской инфраструктурой будут представлены на примере Сингапура.

В числе экспонентов выставки – «Городской проектный институт жилых и общественных зданий» (проекты – МФК «Лахта Центр», МФК «Ахмат Тауэр», МФК «Федерация» и другие ключевые высотные объекты России), «Крыловский государственный научный центр», крупнейший российский производитель краноманипулятоных установок «ИНМАН», который входит в состав австрийского концерна PALFINGER, разработчик светотехнического оборудования и медиафасадов «Weiss Group» и другие российские и зарубежные компании.

Выставка 100+ Technologies открывает новые перспективы для строительной отрасли Свердловской области и Уральского региона: «Опыт прошлого года наглядно показал необходимость проведения в рамках 100+Forum Russia выставки технологий и материалов. Такой формат положительно влияет на развитие строительной отрасли Свердловской области в целом, что подтверждают подписанные на ней контракты между российскими и зарубежными компаниями. Территория Свердловской области является притягательной для размещения высокотехнологичных производств в сфере строительства. Наша область имеет все шансы стать центром инновационных компетенций в Российской Федерации», – подчеркнул Михаил Волков, министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской области.

Заявки на участие в выставке принимаются до 15 ноября 2018 года. Подробнее об условиях участия в выставке 100+Technologies на сайте: http://www.forum-100.ru/vystavka/