Как правильно подобрать клей для линолеума

Многим кажется, что уложить на пол линолеум — дело простое, достаточно лишь отрезать нужный кусок материала и закрепить его плинтусами. Но профессионалы нередко дополнительно применяют специальный клей для линолеума, который помогает повысить срок службы покрытия. Чтобы не возникало проблем, клей должен отвечать ряду требований и идеально подходить к виду линолеума.

Что дает применение клея

Обычно использовать клеевые составы рекомендуется при застилании пола цельным, большим куском линолеума. Если материал будет надежно проклеен, это предотвратит его смещение и волнистость, что нередко встречается при активной эксплуатации.

Без клея неизбежно появятся волны, в итоге придется выставлять мебель, вскрывать плинтусы, повторно стелить материал. Этого можно избежать, если нанести на основание клей.

Внимание! Обычно специалисты советуют применять клеевой состав, если кладут куски шириной более 4 метров при площади комнаты больше 22 квадратных метров, а также при стыковании отдельных отрезов.

Комнаты меньшего размера можно оставлять без использования клея, хотя технология этого не исключает. Строго обязательным будет проклеивание таких марок коммерческих покрытий, как, например, Таркетт. Без клея нельзя ровно заделать швы линолеума — в такой ситуации необходима «холодная сварка».

Преимущества применения клея:

рост срока службы материала за счет увеличения его прочности, долговечности швов;

профилактика вздутий, некрасивых волн, деформаций и сдвигов;

повышение прочности стыков, исключение их закатывания и порчи;

исключение повреждения краев материала при передвижении мебели.

Если правильно применить клей, можно пользоваться покрытием до 15 лет, причем речь идет об обычном, бытовом линолеуме, не говоря уже о полукоммерческом. Минусы у нанесения клея тоже есть — важным является отличное качество подготовки основания, хотя некоторые составы сами по себе выравнивают бетон. Наклеенный линолеум будет непросто убрать, если в ближайшем будущем планируется поменять покрытие.

Разновидности составов

Сейчас можно буквально запутаться в ассортименте клеев в строительных магазинах. Что касается формы выпуска и объема, то лучше покупать банки по 2-5 кг в зависимости от размера комнаты. Клеи в спреях, баллонах обойдутся намного дороже. Для нанесения клея лучше сразу приобрести шпатель.

Самыми безопасными, популярными являются дисперсионные клеи. Основные разновидности:

бустилат — включает мел, латекс, модифицированную целлюлозу, обычно применяется для линолеума с подкладкой из войлока;

акрилат — в основе таких клеев присутствуют пластичные смолы, средства предназначены для джутовых подложек и ряда синтетических оснований;

гумилакс — это смесь латекса с каучуком, которая предназначена для линолеумов с натуральной подложкой, на войлоке, ткани.

В некоторых случаях не обойтись без применения реакционных клеев. Такие средства имеют синтетический состав и порой включают довольно вредные компоненты. Если дисперсионные средства полностью безопасны, то о реакционных этого не скажешь. Перед эксплуатацией помещения требуется выждать определенный срок, пока неприятный запах полностью выветрится.

Реакционные клеи состоят из полиуретановых или эпоксидных смол и множества наполнителей, целевых добавок. После вступления в реакцию с материалом они обеспечивают образование прочного шва, поэтому их применяют для настила покрытия в общественных местах. Средства годятся для сваривания швов линолеума холодным способом. Цена таких клеев высока, но расход минимален.

Что учесть при покупке

Не стоит покупать самый дешевый клей, ведь только качественное средство будет полностью осуществлять свои функции. Лишь при укладке материала с основой из вспененного ПВХ можно несколько сэкономить — такой линолеум легко клеится на любые средства.

Желательно, чтобы в клее был минимален процент содержания воды (речь о дисперсионных составах), иначе влага будет слишком сильно пропитывать материал, что может его деформировать. Для теплых полов покупают только дисперсионные клеи, ведь при нагреве реакционный состав станет выделять токсичные вещества.

Источник: kraska.guru