Надежная входная дверь в колодец или офисное помещение позволяет обеспечить высокий уровень безопасности. Это соблюдается только в том случае, когда технические характеристики соответствует качеству.

Двери Арма выпускаются на собственном заводе в Йошкар-Оле. Тщательный контроль технологических процессов обеспечивает достойный товар.

Вся продукция в обязательном порядке проходит сертификацию, отвечает требованиям ГОСТ и полностью соответствует параметрам, заявленным характеристикам.

Арма — это зарегистрированная торговая марка, продукция которой пользуется большим спросом у покупателей. Причины просты – разумная стоимость при высоких стандартах качеста.

Вниманию покупателей представленной металлические модели, снабженные итальянской фурнитурой. Для предотвращения снятия с петель используются элементы на закрытом подшипнике. В каждой двери их две. Общая толщина полотна варьируется, а металлический лист соответствует стандартам прочности, он выполнен из цельной заготовки толщиной в 1.8 мм.

Врезная броненакладка и особый итальянский замок, отличающиеся повышенной надежностью, защищают имущество. Вся продукция в обязательном порядке снабжается ночной задвижкой, не имеющей соединения с наружной частью двери. Этот механизм в сочетании с опорными петлями предотвращает взлом и разбойное нападение. Широкая цветовая гамма позволяет подобрать дверь в соответствие дизайну внешнего и внутреннего пространства. Гибкая ценовая политика направлена на то, чтобы продукция была ещё доступней.

Отдельно можно сказать о взаимодействия производителя с клиентами. Выезд замерщика осуществляется бесплатно. Именно он сможет оптимально рассчитать ширину и высоту дверного полотна так, чтобы обеспечивалась высокая надежность. Доставка и установка двери также на плечах продавца. Это позволяет избежать брака в работе и нарушения функций входной двери.