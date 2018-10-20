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21 Октябрь, 2018


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Вилочная тележка: виды и применение

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в: Новости компаний
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Вопрос транспортировки угроза актуален для любого предприятия, крупного магазина и склада. Паллеты с упакованными товарами, ценный груз или другое необходимо не только транспортировать, но и поднимать на определённую высоту.

Для перевозки используются рохли. Каждая вилочная тележка представляет собой платформу, которая может подъезжать снизу под поддон, захватывать его и транспортировать. Иные названия прибора, которые можно встретить, это рокля, рохля или гидравлическая тележка.

Несмотря на наличие мелкого автотранспорта с возможностью грузоподъемности, компактный и функциональный прибор остается востребованным.

Необычное название, рокла, которая потом трансформировалась в «рохля», появилась благодаря изобретению одноименной финской компании. Первая тележка с гидравликой была представлена в 1960 году. Надо заметить, что она тот момент существенно облегчила ручной труд.

В отличие от управления электрическим грузоподъемным аппаратом, для работы с рохлей не требуется никаких знаний или особых умений. Более того, очень простая конструкция к тому же и предотвращает случайное падение или сползания. Вилы, хоть короткие, хоть длинные, заводятся в зазоры паллеты, поэтому соскользнуть или съехать она не может. Каждая гидравлическая тележка состоит из удобной рукоятки, рычага для управления, гидравлического прибора, приспособления в виде вил для фиксации и транпортировки и колёс. Рабочий завозит тележку под поддон и несколько раз нажимает на рычаг, что не требует особых усилий.

Современные модели вилочных тележек создаются с учетом различной нагрузки. В технической инструкции к каждой модели можно узнать, на какой вес рассчитана. Еще один важный параметр — это высота подъема вил. Как правило, этот момент определяется высотой зазора на поддоне, наиболее часто используются рохли с высотой подъема до 1.95 сын А вот длина вил у них разнообразна.

Длинные тележки позволяют перевозить крупногабаритный груз, а на некоторые можно поставить два паллета одновременно. Короткие рокли послужат удобным помощником на небольшом складе или в помещении, их можно перевозить внутри грузовой машины, чтобы использовать, например, на строительной площадке. При выборе гидравлической тележки лучше обратиться к профессионалам. Они посоветуют модель в зависимости выполняемой задачи.

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