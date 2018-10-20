Охранно-пожарная сигнализация

Чтобы обеспечить сохранность имущества и ценных вещей внутри помещения владельцы предпринимают различные методы охраны. Сюда входят замки, ролеты и оснащение системами сигнализации.

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Пожарная сигнализация позволит вовремя оповестить владельца помещение о возникшем задымлении. При подключении ее пульту охраны при появлении первых признаков возгорания службы получат соответствующий сигнал. Важно, что пожарная сигнализация способна передавать звуковой сигнал, который позволит находящимся в помещении вовремя переместиться к центральному и аварийным выходам.

В функции охранной сигнализации входит контроль открытия и закрытия двери, разбитие окон и движения внутри помещения. Так, если квартира или офис находится на охране, при входе человеку потребуется ввести код снятия с охраны или приложить соответствующий магнитный чип. Как правило, после размыкания дверей на это дается не более 15 секунд, а в случае неснятия помещения с охраны, службы получают сигнально пульт и выезжают к объекту.

Сигнал поступает также в случае разбития стекла. На это действие срабатывает соответствующий датчик. Даже если злоумышленникам удалось проникнуть в помещение, не задействовав окно или дверь, перемещаться по нему из-за датчиков движения они не смогут. Сработка сигнала будет передана службам, после чего те выезжают к объекту и блокируют его.

Почувствовать себя более защищенным могут владельцы квартир люди, которые поставили охранно-пожарную сигнализацию. Это комплекс, который сочетает в себе сразу обе две функции. Современные охранные комплексы позволяют не только передавать сигналы на пульт соответствующих служб, но и оперативно информировать владельца помещения или уполномоченное им лицо путем передачи SMS или звонка на мобильный телефон. Дополнительной прекрасной возможностью является удобство отслеживания происходящего в помещении через сеть Интернет. Для этого охранный комплекс потребуется оснастить ещё и видеокамерами, снабженными модулями wi-fi. Возможности современной сигнализации позволяют обеспечить высокую степень безопасности помещений и имущества.