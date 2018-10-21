Полимерные полы

Полимеры для создания напольного покрытия — это экономичное и практичное решение для ряда предприятий. У них высокая износостойкость и вполне доступная цена.

Наливные полы разделяются на полиуретановые, отличающиеся эластичностью, полиуретан цементные, предназначенные для помещений, где есть существенные нагрузка, эпоксидные, которые можно использовать во влажных.

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Как и в любом проекте улучшения дома или на рабочем месте, время является одним из наиболее важных факторов. Но для успешной установки полимерного настила никто и ничто не должно допускаться в помещение, пока пол не высохнет. Хорошей новостью является то, что существует много типов быстротвердеющих полимерных покрытий и добавок, которые могут помочь ускорить процесс.

Ваши потребности в напольном покрытии — это первое, что нужно учитывать при оценке того, сколько времени займет создание пола. Если на вашем бетонном основании требуется много исправлений, тяжелая подготовка, трещины, которые необходимо заполнить, или построить толщину, чтобы скрыть недостатки, процесс установки займет гораздо больше времени. Как правило, некоторые из самых длинных в установке процессов требуют подготовки алмазной шлифовки, грунтовки, эпоксидного раствора, и уретанового верхнего покрытия. Это может занять до пяти или шести дней.

Однако, если вы просто ищете тонкую систему, которая поможет защитить ваш пол и добавить эстетику, это можно сделать довольно быстро. Для тонкой эпоксидной защиты может потребоваться только предварительная подготовка, эпоксидная грунтовка и уретановый верхний слой. Простую тонкую систему покрытия можно установить всего за два дня.

Конечно, всегда есть варианты и продукты, которые могут помочь ускорить процесс. Полиаспартики можно наносить как строительный слой или защитное верхнее покрытие, что позволяет иногда выполнить работу всего за два часа. Синтетические соединения также популярны при изготовлении декоративных полов, потому что они не изменяют состав со временем, как некоторые эпоксидные смолы.

Существуют также быстроотверждающиеся эпоксидные отвердители, которые могут быть использованы в эпоксидных грунтовочных покрытиях. Они позволяют закончить работы за пару часов с полным высыханием пола.

Даже уретановый бетон, используемый из-за его высокой термостойкости и высокой влагостойкости, может быть высушен в течение 6-8 часов. Иногда есть недостатки этих ускоренных продуктов, поэтому перед установкой обязательно проконсультируйтесь с изготовителем.