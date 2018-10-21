Окна пластиковые в Алматы: цены и выбор

Сегодняшние окна требуют многого. Они являются большой по площади и важной по функционалу частью фасада здания, и они должны быть стильными и в то же время энергоэффективными. Мировые производители сегодня могут предложить как энергосберегающие, так и современные решения окон из пластика.

Если вы планируете ставить окна пластиковые в Алматы, цены , модели и компоновки стоит запросить у специалистов. Широкий выбор моделей гарантирует возможность выбора как по бюджету, так и по характеристикам. Высокая популярность пластикового окна обеспечивается тем, что оно практически не требует обслуживания.

Ассортимент включает открываемые и сплошные окна из пластика. Стилизованное под дерево окно является самым популярным сегодня среди владельцев частных домов, выполненных в кантри-стиле или построенных из дерева. Традиционные белые модели выбирают жители многоквартирных домов. Такие окна ничем не отличаются от стилизованных под древесину, но стоят чуть дешевле. Важно, что установку, техническое обслуживание и эксплуатацию можно заказать с доставкой.

Окна производятся в соответствии с размерами, поэтому они подходят как для новых, так и для ремонтируемых объектов.

Энергоэффективность окон была одной из отправных точек для разработки современного продукта. В коллекции есть окна, которые достигают наилучшего класса энергии A ++. Влияют на энергетическую эффективность оконных стекол U-значения структуры, воздухонепроницаемости, коэффициент передачи солнечной энергии, значение глубины профиля.

Все окна имеют стандартный изолированный стеклянный элемент с заполнением аргоном. Минимальная толщина стекла составляет 4 мм, а все используемые стекла соответствуют стандарту SFS 4704. Существует множество вариантов стекла, которое можно выбирать в соответствии с назначением изделия.

В комплект окна также входят необходимые элементы: ручки и заглушки. Белое окно стандартно оснащено белыми фитингами и оцинкованными петлями.

Противомоскитная сетка поставляются в комплекте, а вот владельцам животных стоит озаботиться, чтобы вместе с окном заказать недорогое, но очень удобное устройство «антикошка». Фиксацию антимоскитной сетки производят внешние пазы. Для размещения в них предусмотрены ручки. В стандартном варианте они выполняются из тонкого пластика. В случае, если в доме есть дети или кошки, которые могут прыгать на подоконнике надавливать на сетку, производители рекомендуют устанавливать металлические крючки.