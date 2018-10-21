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21 Октябрь, 2018


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Что такое электропродукция

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в: Новости компаний
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Сегодня без электропродукции уже себе невозможно представить ни одно помещение. Традиционная «лампочка Ильича» претерпела ряд важных технологических изменений и теперь человеку доступны энергосберегающие осветительные приборы, матовые, дающие желтый или белый свет, квалифицированные по яркости светового потока. Выбор огромен.

На сайте http://sp-elektro.ru/katalog представлено всё, чтобы освещение дома, квартиры или офиса радовала владельцев и способствовало полноценному труду и отдыху. Здесь можно найти различные виды светильников.

Очень популярны сегодня светодиодные. Они обеспечивают интенсивный свет и при этом потребляют не так много электроэнергии. Уличные светодиодные светильники значительно лучше защищены, чем традиционные, с возможностью размещения лампа внутри. Механизм новинок не боится влаги и хорошо переносит перепады температур. Небольшие светодиодные светильники могут использоваться и в бытовых целях. Например, в качестве направленной настольной лампы или небольшого ночника, который удобно и не накладно держать включенным в ночное время.

Для работы в цехах и производственных помещениях, где может присутствовать влага и мелкодисперсная пыль, используют особые модели. Это пылевлагозащищенные источники света.
К сожалению, в условиях улиц города нередко случаются акты вандализма. Хулиганы могут выкорчевывать приборы освещения или разбивают их. В случае не охраняемой территории и для публичных мест придуманы антивандальные модели. Медицина требует особых условий освещения. Производители разработали предложили медицинские лампы, которые могут использоваться в стоматологии, офтальмологии, хирургии и ряде других отраслей медицины. Для того, чтобы это всё было подсоединено к сети и работало, необходимы провода, заземлители, розетки, трансформаторы и распределительные щитки.

Всё это также можно купить в одном месте. Более того, профессионалы готовы дать консультацию и подобрать световые изделия в зависимости от пожеланий заказчика и конкретной технической задачи

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