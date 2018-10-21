Для промышленности, малого и среднего бизнеса, частного домовладения могут потребоваться ангары. Это отдельно стоящее помещение любой выбранной заказчиком площади, на создание которого уходят недорогие строительные материалы и не тратится много времени.

Сейчас строительство ангаров гораздо дешевле, чем возведение полноценного здания такой же площади. Средняя цена будет составлять от 1900 руб за квадратный метр площади до 3000 (в зависимости от сложности и планировки).

Помещения могут использоваться для хранения зерна. Технология позволяет полностью защитить внутреннее пространство от влажности и проникновения грызунов. В утепленном сборно-разборном ангаре можно устроить мастерские. Небольшие затраты на запуск бизнеса и создание помещения под него быстро окупается. Склады, в том числе и те, которые нуждаются в особых условиях внутреннего пространства, легко создаются при помощи ангара.

Такой тип сооружения помогает быстро сформировать целый городок из бытовок, что необходимо на строительной площадке. В ангаре, в котором поддерживается подходящий микроклимат, можно организовать спортивный зал. Построить гараж для сельскохозяйственной и грузовой техники — это затратное мероприятие. Быстровозводимый строительный ангар позволяет сделать это быстро и недорого.

Для фермеров ангары могут использоваться как помещения для обитания животных. А если произвести внутри ремонт и снабдить стильными перегородками, то при помощи быстровозводимого ангара получится отдельно стоящий офис. Соответствующие утепление и оформление стен как снаружи, так и внутри выдерживается в классическом дизайне. Для окон используется металлопластиковый профиль, подходящий для отапливаемых помещений. Подачу воды можно осуществить из скважины или городского водопровода. Для отопления может использоваться как электрический или газовый котёл, так и подсоединение к централизованной трубе отопления.

Быстровозводимые ангары решают множество бытовых задач, стоящих перед руководителями предприятий. Но и в частных домах их можно использовать для хранения сезонной садовой техники, инвентаря, урожая. В случае, если человек хочет организовать теплицу или зимний сад, при помощи доработки идеи строительных Ангара он это сможет сделать гораздо дешевле.