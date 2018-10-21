жк днепропетровская 37 квартиры

21 Октябрь, 2018


Актуальное
Главная
Новости компаний

Строительство ангаров

Написал (а)
Дата:
в: Новости компаний
Оставить комментарий

Для промышленности, малого и среднего бизнеса, частного домовладения могут потребоваться ангары. Это отдельно стоящее помещение любой выбранной заказчиком площади, на создание которого уходят недорогие строительные материалы и не тратится много времени.

Сейчас строительство ангаров гораздо дешевле, чем возведение полноценного здания такой же площади. Средняя цена будет составлять от 1900 руб за квадратный метр площади до 3000 (в зависимости от сложности и планировки).

Помещения могут использоваться для хранения зерна. Технология позволяет полностью защитить внутреннее пространство от влажности и проникновения грызунов. В утепленном сборно-разборном ангаре можно устроить мастерские. Небольшие затраты на запуск бизнеса и создание помещения под него быстро окупается. Склады, в том числе и те, которые нуждаются в особых условиях внутреннего пространства, легко создаются при помощи ангара.

Такой тип сооружения помогает быстро сформировать целый городок из бытовок, что необходимо на строительной площадке. В ангаре, в котором поддерживается подходящий микроклимат, можно организовать спортивный зал. Построить гараж для сельскохозяйственной и грузовой техники — это затратное мероприятие. Быстровозводимый строительный ангар позволяет сделать это быстро и недорого.

Для фермеров ангары могут использоваться как помещения для обитания животных. А если произвести внутри ремонт и снабдить стильными перегородками, то при помощи быстровозводимого ангара получится отдельно стоящий офис. Соответствующие утепление и оформление стен как снаружи, так и внутри выдерживается в классическом дизайне. Для окон используется металлопластиковый профиль, подходящий для отапливаемых помещений. Подачу воды можно осуществить из скважины или городского водопровода. Для отопления может использоваться как электрический или газовый котёл, так и подсоединение к централизованной трубе отопления.

Быстровозводимые ангары решают множество бытовых задач, стоящих перед руководителями предприятий. Но и в частных домах их можно использовать для хранения сезонной садовой техники, инвентаря, урожая. В случае, если человек хочет организовать теплицу или зимний сад, при помощи доработки идеи строительных Ангара он это сможет сделать гораздо дешевле.

Другие материалы по теме

О нас

Интернет-портал StroyPuls.ru – проект ИД «Северославянское бюро рекламы», сочетающий информационно-аналитическую и справочную информацию о инвестиционно-строительном рынке и городском хозяйстве Петербурга, Северо-Запада и России в целом. Мы предоставляем оперативную и достоверную информацию о ситуации на рынке строительства и недвижимости и даем компаниям возможность быть в курсе всех событий, быстро находить грамотные способы решения возникающих проблем и делиться опытом.

Подписаться на наши журналы

Подписка на журналы

Сетевое издание STROYPULS зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 28 февраля 2018. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-72361

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Северославянское бюро рекламы".

Главный редактор: Немировский М.А.

Адрес электронной почты Редакции: [email protected]

Телефон Редакции: +7(812)6-02-05-06

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

"Использование материалов сайта в интернете допускается только при наличии гиперссылки на источник"
X